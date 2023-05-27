“أنا مسلم أولا وقومي ثانيا”.. ناخب تركي ينتقد العنصرية ضد العرب في بلاده (فيديو)

انتقد مواطن تركي العنصرية التي تمارسها المعارضة بتصريحاتها اتجاه العرب الموجودين في تركيا، مؤكدًا أنه يرفض هذه العنصرية لأنه مسلم أولًا قبل أن يكون قوميًّا تركيًّا.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها مراسلة الجزيرة مباشر رقية تشيليك، أمس الجمعة، في أحد مواقع الحملات الانتخابية في إسطنبول، استطلعت خلالها آراء المواطنين قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في عموم تركيا المقررة غدًا الأحد.

وقال المواطن التركي للجزيرة مباشر “نحن في البداية مسلمين قبل أي شيء، أنا أتبع القومية التركية، لكني مسلم أولًا ثم قومي تركي ثانيًا، لذلك لا ينبغي الحديث عن العرقية أو اللاجئين، لأننا هنا في حاجة إلى الوجود العربي”.

وتحدث عن الاستثمارات العربية في تركيا، وقال “أولئك الذين يريدن أن يطردوا العرب من تركيا، عليهم أن يفكروا قليلًا في حجم الاستثمارات العربية في تركيا”.

وأشار إلى وجود تناقض كبير لدى مَن ينادون بعودة العرب إلى بلادهم، وأوضح “البعض يرفضون هذه الاستثمارات فقط لأنها من العرب، بينما لو جاءت من أوربا أو أمريكا فسوف يرحبون بها ويفتحون لها الأبواب”.

واختتم المواطن حديثه مؤكدًا أنه يرفض العنصرية اتجاه العرب، حيث تتبنى المعارضة في تركيا خطابًا قائمًا على التعهد بإعادة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم بمجرد وصولها إلى السلطة.

وشهدت تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.