واشنطن تتهم “فاغنر” الروسية بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بصواريخ أرض جو

اتهمت الولايات المتحدة، مجموعة فاغنر الروسية، بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بصواريخ أرض جو، وقالت إن المجموعة “ربما تعمل على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري لاستخدامه في أوكرانيا”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على رئيس فاغنر في مالي، مشيرة إلى أن المجموعة ربما تحاول من خلال هذا البلد الأفريقي الحصول على عتاد “الألغام والطائرات المسيرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية” لاستخدامها في أوكرانيا.

The US has sanctioned Ivan Aleksandrovich Maslov, head of the Wagner Group in Mali, for his role with the brutal Russian proxy.

واتهمت وزارة الخزانة فاغنر بتزويد قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو، مما قد يمنح تلك القوات شبه العسكرية دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها.

وأدى القتال الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الشهر الماضي إلى تفاقم أزمة إنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار، وهو يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم، عام 2022، إن “فاغنر ضالعة في عمليات تعدين غير مشروعة للذهب في السودان وتنشر معلومات مضللة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأقام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، علاقات مع روسيا، لكنه قال في وقت سابق إنه نصح السودان بقطع العلاقات مع فاغنر بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وقالت فاغنر في 19 أبريل/ نيسان -بعد أيام من اندلاع القتال في السودان- إنها لم تعد تعمل في السودان.

Wagner Group may also be seeing to transit materiel for Russia’s war in Ukraine through Mali. For example, the group may have been attempting to work through Mali to acquire warfighting equipment such as mines, UAVs, radar, and counterbattery systems for use in Ukraine.

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) May 25, 2023