نائب المدعي العام الفلسطيني يصف مسرح جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أكد بهاء الأحمد، نائب المدعي العام الفلسطيني، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الفلسطينية، خلصت إلى أن طلقات جنود الاحتلال على الصحفيين في جنين شمالي الضفة الغربية، أصابت إحداها شيرين أبو عاقلة.

وقال خلال نقاش على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، إن النيابة العامة الفلسطينية بوصفها الجهة المسؤول عن التحقيق باشرت تحقيقاتها حول الأمر بكل شفافية ومهنية وذلك فور علمها بالجريمة عند وصول جثمان شيرين.

وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، ثم إحالته إلى الطب الشرعي لإجراء التشريح، كما تم تكليف خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة وسماع شهود الواقعة الذين كانوا موجودين في المنطقة، وكذلك معاينة الفيديوهات التي صورت الجريمة، والمقذوف والسترة الواقية.





اغتيال شيرين

واغتيلت الزميلة شيرين أبو عاقلة، يوم 11 مايو/ أيار العام الماضي برصاص قنّاص إسرائيلي، وخلصت تحقيقات مؤسسات رسمية وإعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أنها أصيبت برصاص جيش الاحتلال في الرأس خلال تغطيتها اقتحامه مدينة جنين.

ونشرت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية تقريرًا في وقت سابق، يفنّد ما نشرته تل أبيب بشأن التحقيقات في مقتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة على أيدي قوات الاحتلال.

وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن تحقيقات عديدة معمّقة أجرتها وسائل إعلام بارزة عالميًّا بالإضافة إلى تحقيق أممي، أقرّت أن جميع المؤشرات تدل على أن النيران التي قتلت شيرين أطلقها الجيش الإسرائيلي من بُعد نحو 200 متر منها.





وقالت المنظمة إن التحقيقات المعمقة التي استندت إلى تسجيلات موثقة، التي أجرتها الأمم المتحدة وشبكة سي إن إن وأسوشيتد برس وواشنطن بوست وبتسيلم نفسها وغيرها، أشارت جميعها إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في اغتيال شيرين.

وأثبتت التحقيقات عدم وجود مسلّح فلسطيني بين الصحفيين ومركبات الاحتلال العسكرية، وجميع المسلحين الذين تم توثيقهم خلال الواقعة كانوا في أماكن لم يظهر بينها وبين مجموعة الصحفيّين أي خط إطلاق نار.

وأشارت في هذا الصدد إلى مسارعة إسرائيل بعد الحادثة، إلى التنصّل من أي مسؤولية وزعمها بأن شيرين قُتلت جرّاء نيران فلسطينية، ونشرها تسجيل فيديو أخذته من شبكات التواصل الاجتماعي ادّعت أنه لفلسطيني يُطلق النار أثناء الحادثة، وهو ما دحضه تحقيق فوري أجرته بتسيلم.