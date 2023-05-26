معتقل ومضرب عن الطعام.. زوجة قيادي بحركة النهضة التونسية تكشف تدهور حالته الصحية

كشفت زوجة النائب السابق في البرلمان التونسي والقيادي في حركة النهضة، الصحبي عتيق، عن تدهور الحالة الصحية لزوجها المضرب عن الطعام.

وقالت زينب المرايحي في منشور على فيسبوك إن زوجها المعتقل منذ أكثر من أسبوعين لم يتم استدعاؤه للتحقيق حتى الآن.

واعتبرت أن الهدف الوحيد لتوقيف زوجها هو إيداعه السجن، و”أيًا كانت الحجة وإن اقتضى ذلك الفبركة والتزوير والتلفيق إلى درجة الفضيحة”.

وحمّلت زينب قاضي التحقيق المسؤولية عن حياته جراء إضرابه عن الطعام.

واعتقلت السلطات التونسية الصحبي عتيق وأودعته السجن بقرار قضائي منذ 6 مايو/أيار الجاري، في قضية تتعلق “بغسل الأموال”.

وفي 13 مايو الجاري، أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بسجن عتيق على خلفية اتهامات بتبييض أموال وجرائم مالية أخرى.

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة فإن “السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن”.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وفيما شدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.