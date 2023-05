مسؤول جنوب أفريقي يحرج صحفيا بريطانيا: كم اعتقل بلدك من مجرمي الحرب في العراق وأفغانستان؟ (فيديو)

أحرج الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا فيكيل مبالولا، صحفيا من شبكة (بي بي سي) البريطانية، خلال مقابلة تلفزيونية أجاب فيها عن سؤال بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بلاده، ليرد بأسئلة محرجة عن مصير مرتكبي جرائم الحرب الغربية في العراق وأفغانستان.

وسأل مذيع برنامج (بي بي سي هارد توك) ستيفن ساكور، مبالولا “هل ستعتقل حكومة جنوب أفريقيا بوتين عند زيارته للبلد الأفريقي في أغسطس/ آب المقبل لاتهامه بارتكاب جرائم حرب؟”.

ومضى ساكور إلى تذكير مبالولا بأن جنوب أفريقيا عضو في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وزاد “ستكون حكومتك مضطرة لاعتقاله، هل تعتقد أن عليها أن تفعل؟”.

وردّ الزعيم السياسي بالقول “إذا كان الأمر يعود لحزبنا فنرغب في أن يأتي بوتين ابتداءً من غد”، فاستطرد المذيع “هل ترحبون بفلاديمير بوتين الذي يتم التحقيق معه في جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟!”.

وتابع مبالولا “نرحب به للحضور كجزء لا يتجزأ من (بريكس) -الدول غير الغربية صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع في العالم- لكننا نعلم أننا مقيّدون من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بذلك”.

وقال إن “بوتين رئيس دولة”، متسائلًا “هل تعتقد أنه يمكن اعتقال رئيس دولة في أي مكان؟”.

واستطرد الأمين العام سائلًا المذيع “كم عدد الجرائم التي ارتكبها بلدك في العراق؟ كم عدد الجرائم التي ارتكبها الآخرون في العراق وأفغانستان؟ هل اعتقلتموهم؟”.

وتابع مُصعّدًا “أثرتم الكثير من الضجيج حول عمل بوتين من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا وفشلتم في حل الحرب”، وزاد “أين أسلحة الدمار الشامل التي ادعى توني بلير أنها في العراق؟”.

وقال وساكور ينصت بذهول “هل ترى من يقف ضد ذلك في المملكة المتحدة وبريطانيا؟ مات ملايين الأشخاص في العراق وأفغانستان ولا وجود لأسلحة دمار شامل”.

وأضاف مقاطعًا المذيع الذي حاول إيقافه أكثر من مرة دون أن ينجح في ذلك، “نحن نعرف لماذا تدور الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونريد السلام، ويجب ألا تلتزم أجهزة ومؤسسات العالم التي ترسي السلام العالمي الصمت في اتخاذ قرار حاسم”.

ولقيت المقابلة صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الصحفي غلين غرينوولد “واحد من أفضل الفيديوهات وأكثرها تسلية، عندما تتجول وسائل الإعلام البريطانية لإلقاء محاضرات على القادة حول ما تعتبره دولًا أدنى منها في جرائم الحرب والقمع”.

One of the best and most entertaining video genres is when pompous British media douchebags go around lecturing leaders of what they regard as inferior states about war crimes and repression, only to get reminded that few people have less standing to do so than the British: https://t.co/4h2DiYxx8g — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 24, 2023

وكتب جورج صامويلي “هذا هو السبب في أن بقية العالم لا تقتنع بهذه القداسة الغربية الزائفة، الأشخاص الذين لا يهتمون كثيرًا بما حدث للعراق الآن ينتحبون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أوكرانيا”.

وغردت سارة “نحتاج مزيدًا من هذا”، في إشارة إلى رد الأمين العام على المذيع.

This is why the rest of the world isn't buying into this phony Western sanctimoniousness. The people who couldn't care less about what was done to Iraq now sob 24/7 over Ukraine https://t.co/iHqcwIxTvP — George Szamuely (@GeorgeSzamuely) May 24, 2023

وقال جون فيفانغ إن “النفاق الغربي مذهل، قدمته هنا وسيلة الإعلام الحكومية البريطانية بي بي سي، إنه مليء بالمعايير المزدوجة الصعبة التصديق، كم عدد القادة الغربيين الذين ارتكبوا جرائم حرب والذين تم اعتقالهم؟ صفر”.

Western #hypocrisy is staggering, here presented by the British state media #bbcnews. So full of double standards it's hard to believe. How many Western leaders who have committed war crimes have ever been arrested? ZERO https://t.co/6UkyayNQiG — John Fevang (@Jef58Egil) May 25, 2023

وكتب حساب على تويتر “إنهم على حق بوش الابن ليس في لاهاي بعد، فلماذا يكون بوتين؟ في أوكرانيا اتبع بوتين سيناريو بوش الابن، وفشل تمامًا مثلما فشل الأول في العراق”.

وعلق ريشارد “هؤلاء الأفارقة الجنوبيون لا يمزحون”.

And how right they are.

Bush Jr. isn't in The Hague yet.

So why would Putin be?

In Ukraine Putin followed Bush Jr.'s script.

And it failed. Just like Bush Jr's Iraq script failed.

The pot calling the kettle black. https://t.co/NkPv2XXs6M — amsterdam_bill (@amsterdam_bill) May 24, 2023

وكتب الصحفي الموريتاني أحمد فال الدين “مواطنو جنوب أفريقيا قبروا عقدة الرجل الأبيض منذ عقود. فلا يستطيع سياسي غربي أو صحفي أن يصفق بجناحيه في فضائهم دون أن تمسه لكمة أو صفعة”.

وتابع “لديهم عشرات الكتب التي تعلمها الأمهات لأبنائهن عن فضائل الأفرقة وتعاسة المحتلين، ومن هنا مناعتهم الثقافية. جمعنا الله بهم في دائرة الوعي يومًا!”.

وغرد الناشط علي الوذين “المذيعون الغربيون دائمًا يتحدثون مع السياسيين في الشرق والجنوب بنوع من العنجهية، وكأنه واجب على دول آسيا وأفريقيا تخطيط سياساتها بما يخدم المبادئ والمصالح الغربية، وإذا ألجمهم الضيف ينصدمون”.

مواطنو جنوب إفريقيا قبروا عقدة الرجل الأبيض منذ عقود. فلا يستطيع سياسي غربي أو صحفي أن يصفق بجناحيه في فضائهم دون أن تمسه لكمة أو صفعة.

لديهم عشرات الكتب التي تعلمها الأمهات لأبنائهن عن فضائل الأفرقة وتعاسة المحتلين، ومن هنا مناعتهم الثقافية.

جمعنا الله بهم في دائرة الوعي يوما! https://t.co/MXOJuWMPMc — أحمد فال الدين (@ahmeddine) May 25, 2023

وقال المدون قاسم غريب إن “السكرتير العام للمؤتمر الوطني الأفريقي، جنوب أفريقيا، فيكيل مبالولا، صوّب النقاش مع ستيفن ساكور: كم من الجرائم اقترفها بلدك في العراق قال له؟ أين أسلحة الدمار الشامل؟ هل حوكِم أحد بسبب أكثر من مليون قتيل في العراق وأفغانستان بحجة تلك الأسلحة؟”.

السكرتير العام للمؤتمر الوطني الإفريقي، جنوب أفريقيا، فيكيل مبالولا، صوّب النقاش في برنامج ⁦@BBCHARDtalk⁩ مع ستيفن ساكور كم من الجرائم إقترفها بلدك في العراق قال له؟

أين أسلحة الدمار الشامل؟

هل حوكِم أحد بسبب أكثر من مليون قتيل في العراق و أفغانستان بحجة تلك الأسلحة؟ pic.twitter.com/aBKbsiFDya — Kassem Ghorayeb | قاسم غريّب (@KassemGhorayeb) May 23, 2023

وكتب حساب “لاحظ حركة يد المذيع أثناء طرح السؤال، كأنه محقق جنائي وأمامه متهم، الغرب يحتاج لكسر غطرسته وقبوله بعالم متعدد الأقطاب تكون التنمية الشاملة عنوانه، وإلا فأتوقع أن يصطف العالم ضدهم بشكل علني وأكثر شراسة”.