لحظات رعب.. راكب يفتح باب طائرة قبل دقائق من هبوطها (فيديو)

سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز في كوريا الجنوبية، بعدما فتح أحدهم الباب قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو، ما تسبب في ذعر بين الركاب.

ووثق مقطع مصور من داخل الطائرة حالة الخوف التي سيطرت على الركاب أثناء تلك اللحظات المرعبة، حيث ظهر الباب مفتوحًا والرياح تضرب الركاب بسرعة عالية.

لحظات من الرعب.. راكب يفتح باب طائرة قبل دقائق من هبوطها 😳 🛬#الجزيرة_مباشر | #كوريا pic.twitter.com/JizYcjsNyq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2023

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإنّ الركاب البالغ عددهم 194 نجوا جميعًا ولم يسقط أحد، فيما عانى البعض من صعوبة في التنفس، ونقلوا للمستشفى فور هبوطهم.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأن سبب الحادث كان إقدام أحد الركاب ويبلغ من العمر 33 عامًا على فتح باب الطوارئ.

وأقلعت الرحلة رقم OZ8124، وهي طائرة إيرباص من طراز A321-20، من جزيرة جيجو يوم الجمعة حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي (03:45 بتوقيت غرينتش).

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj — BNO News (@BNONews) May 26, 2023

وقالت وزارة النقل في بيان إن الشرطة احتجزت الرجل الذي فتح الباب، وإن السلطات تحقق في انتهاكات لقوانين السلامة الجوية.

وأفاد مسؤول في الوزارة لوكالة رويترز بأن السلطات تحقق في ما إذا كانت آسيانا اتبعت البروتوكولات المتعلقة بمخارج الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم آسيانا أن الطائرة كانت في طريقها للهبوط خلال دقيقتين أو 3 دقائق عندما فتح الراكب الجالس بجوار مخرج الطوارئ غطاء وسحب مقبضًا فانفتح الباب، بينما كانت الطائرة على بعد حوالي 200 متر من الأرض.