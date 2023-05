لحظات رعب.. راكب يفتح باب طائرة قبل دقائق من هبوطها (فيديو)

سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز في كوريا الجنوبية، بعدما فتح أحدهم الباب قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو، ما تسبب في ذعر بين الركاب.

ووثق مقطع مصور من داخل الطائرة حالة الخوف التي سيطرت على الركاب أثناء تلك اللحظات المرعبة، حيث ظهر الباب مفتوحًا والرياح تضرب الركاب بسرعة عالية.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإنّ الركاب البالغ عددهم 194 نجوا جميعًا ولم يسقط أحد، فيما عانى البعض من صعوبة في التنفس، ونقلوا للمستشفى فور هبوطهم.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأن سبب الحادث كان إقدام أحد الركاب ويبلغ من العمر 33 عامًا على فتح باب الطوارئ.

وأقلعت الرحلة رقم OZ8124، وهي طائرة إيرباص من طراز A321-20، من جزيرة جيجو يوم الجمعة حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي (03:45 بتوقيت غرينتش).

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023