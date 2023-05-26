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لحظات رعب.. راكب يفتح باب طائرة قبل دقائق من هبوطها (فيديو)

طائرة من شركة آسيانا (غيتي)
26/5/2023

سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز في كوريا الجنوبية، بعدما فتح أحدهم الباب قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو، ما تسبب في ذعر بين الركاب.

ووثق مقطع مصور من داخل الطائرة حالة الخوف التي سيطرت على الركاب أثناء تلك اللحظات المرعبة، حيث ظهر الباب مفتوحًا والرياح تضرب الركاب بسرعة عالية.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإنّ الركاب البالغ عددهم 194 نجوا جميعًا ولم يسقط أحد، فيما عانى البعض من صعوبة في التنفس، ونقلوا للمستشفى فور هبوطهم.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأن سبب الحادث كان إقدام أحد الركاب ويبلغ من العمر 33 عامًا على فتح باب الطوارئ.

وأقلعت الرحلة رقم OZ8124، وهي طائرة إيرباص من طراز A321-20، من جزيرة جيجو يوم الجمعة حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي (03:45 بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة النقل في بيان إن الشرطة احتجزت الرجل الذي فتح الباب، وإن السلطات تحقق في انتهاكات لقوانين السلامة الجوية.

وأفاد مسؤول في الوزارة لوكالة رويترز بأن السلطات تحقق في ما إذا كانت آسيانا اتبعت البروتوكولات المتعلقة بمخارج الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم آسيانا أن الطائرة كانت في طريقها للهبوط خلال دقيقتين أو 3 دقائق عندما فتح الراكب الجالس بجوار مخرج الطوارئ غطاء وسحب مقبضًا فانفتح الباب، بينما كانت الطائرة على بعد حوالي 200 متر من الأرض.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات