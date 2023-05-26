شهيد برصاص مستوطن جنوبي الخليل بحجة الطعن وإصابات “إحداها حرجة” شرق رام الله (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب مستوطنة “تانا عومريم” المقامة على أراضي بلدة الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أصيب 4 بالرصاص الحي وُصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علاء خليل قيسية (28 عامًا) برصاص الاحتلال جنوبي الخليل.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بسكين داخل المستوطنة الواقعة جنوبي جبل الخليل، وتم إطلاق النار عليه.

BREAKING: An alert has been activated regarding a terrorist infiltration into Teneh Omarim. The terrorist attempted to stab a civilian and was neutralized. IDF soldiers are scanning the area. — Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن حراس أمن في المستوطنة أطلقوا النار على فلسطيني “تسلل لارتكاب اعتداء طعن بسكّين في كنيس يهودي خلال صلاة عيد نزول التوراة (شافوعوت)”، وقام أحد المستوطنين “بتحييده وأرداه قتيلًا”.

وتابعت “تقوم قوات أمن مكثّفة بتمشيط محيط المستوطنة. وتم تفعيل إنذار الجبهة الداخلية”، ونشرت صورة للسكين ومقطع فيديو للحظة التسلل المزعوم.

מתחת לשער: תיעוד חדירת המחבל שניסה לבצע פיגוע בטנא עומרים בזמן תפילת החג | כל הפרטים >>> https://t.co/natg6g1ljj@ItayBlumental@carmeldangor pic.twitter.com/dOyQcOPbia — כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2023

وبارتقاء الشاب قيسية، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 157 شهيدًا، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلًا.

يأتي ذلك في حين داهم جيش الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين في نابلس وبلدة قباطية في جنين، وتخللت ذلك اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش اعتقلت ثلاثة شبان على الأقل خلال عمليتي المداهمة وسط إطلاق نار وقنابل غاز كثيف.

إصابة حرجة شرق رام الله

وفي الضفة أيضًا، أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم حالته وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات، في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرق رام الله.

وقال عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطني مستوطنة “عادي عاد” المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة “السدر” بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم، وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ 270 بالة قش.





ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم أصيب في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.