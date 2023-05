شهيد برصاص مستوطن جنوبي الخليل بحجة الطعن وإصابات “إحداها حرجة” شرق رام الله (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب مستوطنة “تانا عومريم” المقامة على أراضي بلدة الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أصيب 4 بالرصاص الحي وُصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علاء خليل قيسية (28 عامًا) برصاص الاحتلال جنوبي الخليل.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بسكين داخل المستوطنة الواقعة جنوبي جبل الخليل، وتم إطلاق النار عليه.

BREAKING: An alert has been activated regarding a terrorist infiltration into Teneh Omarim.

The terrorist attempted to stab a civilian and was neutralized. IDF soldiers are scanning the area.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2023