خبير بشؤون الاستيطان: الائتلاف الحاكم في إسرائيل يسعى لبناء دولة مستعمرات بالضفة (فيديو)

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مخصصات لحكومة الاحتلال بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية خلال العامين القادمين، ضمن موازنتها العامة التي أقرها البرلمان (الكنيست) يوم الأربعاء.

وستخصص الغالبية العظمى من هذه الأموال لرصف “طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة التي تربط بين المستوطنات على الأراضي الفلسطينية”.

كما تتضمن الموازنة أيضًا مشاريع أخرى عديدة في المستوطنات، بما في ذلك مخصصات المستوطنات غير القانونية التي لم تحصل على تصريح من الحكومة.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي إن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتحقيقه هو “تعميم الربط بين مجموع الكانتونات الاستيطانية في الضفة الغربية والسيطرة على التوزيع السكاني الفلسطيني”.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على قناة الجزير مباشر، مساء الخميس، أن هذه الاستراتيجية تؤكد مرة أخرى أن إسرائيل تمثل “دولة مستعمرات في الضفة وأنها تعمل بكل الطرق لمقاومة وجود دولة فلسطينية ذات امتدادات جغرافية موحّدة ومترابطة”.

وشدد تفكجي على أن هذه المشاريع موجّهة لنحو مليون مستوطن إسرائيلي.

وقال إن مجموع البؤرة الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية البالغ عددها 147 بؤرة ستستفيد من هذه الميزانية. مؤكدًا أن رهان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل يتمثل في وضع المستوطنات تحت إدارة القانون الإسرائيلي بما يساعد على مزيد من عمليات الضم.

ونقل موقع (تايمز أوف إسرائيل) يوم الخميس أن هذه الاستراتيجية الاستيطانية الجديدة توصل إليها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة النقل ميري ريغيف.

وتوصف الحكومة الإسرائيلية اليمينة الحالية بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل حيث تتفق جميع الأحزاب المشكّلة لها على تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.