انتخابات الرئاسة التركية.. كل ما ينبغي معرفته قبل جولة الحسم

يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم يوم 28 مايو/أيار في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو التي ستقرر ما إذا كان حكم أردوغان سيمتد لعقد ثالث.

وفيما يلي دليل لجولة الإعادة الحاسمة حول المرشحين والقضايا الرئيسة:

انتخابات الرئاسة

ينتخب الأتراك رئيسًا يتولى المنصب لولاية مدتها 5 سنوات.

وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو/أيار، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي تقل قليلًا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة لانتخابات يُنظر لها باعتبارها استفتاء على حكمه.

وحصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف للمعارضة يضم 6 أحزاب، على تأييد 44.9% من الناخبين، وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثًا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده، وأربكت تلك النتائج توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كليجدار أوغلو في المقدمة.

وأقر استفتاء أُجري عام 2017، تحرك أردوغان لتوسيع سلطات الرئاسة، وجعل رئيس الدولة رئيسًا للحكومة، وألغى منصب رئيس الوزراء.

ووفقًا للتعديل الجديد، يحدد الرئيس التركي السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

وكالة الصحافة الفرنسية تبرز قوة الرئيس التركي #أردوغان قبل أسبوع من جولة الإعادة في #الانتخابات_الرئاسية_التركية pic.twitter.com/Q5agLvA3kx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2023

المرشحان:

أردوغان

يأمل أردوغان، بعد أكثر من 20 عامًا من وصوله وحزب العدالة والتنمية للسلطة، في تمديد مدة حكمه كأطول الحكام بقاء في السلطة في تركيا الحديثة.

وتلقى أردوغان قبل أيام دعمًا من المرشح القومي سنان أوغان مما عزز موقفه، وزاد من التحديات التي يواجهها كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

كمال كليجدار أوغلو

هو مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة. وطرح على الناخبين برنامجًا جديدًا، بما في ذلك العودة إلى النظام البرلماني لإدارة البلاد.

لكنه بدأ منذ 14 مايو/أيار في تشديد لهجة خطاباته في محاولة لاستمالة الناخبين القوميين من أجل هزيمة أردوغان، متعهدًا بإعادة ملايين اللاجئين إلى بلادهم.

وأكدت الأحزاب الموالية للأكراد في تركيا أمس الخميس استمرار دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة دون ذكر اسمه، وذلك بعد يوم من إبداء غضبها من اتفاقه مع حزب الظفر اليميني المتطرف.

التصويت

يحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع، ويشمل العدد أكثر من 6 ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو/أيار، وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم 28 مايو/أيار.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية بشكل عام، وفي 14 مايو/أيار، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04% إذ بلغت 88.9% داخل تركيا و49.4% في الخارج.

النتائج

بموجب قواعد الانتخابات، تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات من التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) فقط.

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا، وعادة ما يفعل ذلك.

ومن المرجح أن تصدر النتائج يوم الأحد المقبل في وقت مبكر عما ظهرت فيه بعد التصويت في الجولة الأولى بالنظر لبساطة بطاقات الاقتراع التي سيختار فيها الناخبون بين أردوغان وكليجدار أوغلو.