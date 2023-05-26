الإفراج عن موظف إغاثة بلجيكي ودبلوماسي إيراني في اتفاق لتبادل محتجزين بوساطة عُمانية

نجحت طهران وبروكسل، اليوم الجمعة، في تنفيذ صفقة تبادل سجناء توسطت فيها سلطنة عمان، شملت دبلوماسيًا إيرانيًا وعامل إغاثة بلجيكيًا.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في وقت سابق إنه جرى التوصل إلى اتفاق بموجبه أُطلق سراح محتجزين، لنقلهما من بروكسل وطهران إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدًا لإعادتهما إلى بلديهما.

حيث تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣م ، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم. وتثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني. — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 26, 2023

وألقي القبض على موظف الإغاثة (أوليفييه فاندكاستيل) أثناء زيارة لإيران في فبراير/شباط 2022 وحُكم عليه في يناير/كانون الثاني بالسجن 40 عامًا والجلد 74 جلدة بتهم من بينها التجسس.

وأدين الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا عام 2021 فيما يتصل بـ”مؤامرة تفجير” تم إحباطها في فرنسا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، ورفض كل بلد التهم الموجهة لمواطنه ووصفها بأنها ملفقة.

آقای اسدالله اسدی، دیپلمات بی‌گناه کشورمان که بر خلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی حدود پنج سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود، هم‌اکنون در راه بازگشت به وطن است و به‌ زودی وارد #ایران عزیزمان خواهد شد.

از تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر می‌کنم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 26, 2023

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الجمعة “بينما أتحدث الآن، فإن البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل في طريقه إلى بلجيكا. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيكون معنا هذا المساء حرًا طليقًا”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة على تويتر، أسدي بأنه “دبلوماسي إيراني بريء قبض عليه بشكل غير قانوني بما يتعارض مع القانون الدولي”، وقال إنه سيعود إلى إيران قريبًا.

Eindelijk vrij. Enfin avec nous. pic.twitter.com/XrZzv96nin — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) May 26, 2023

وتتمتع سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع كل من إيران والدول الغربية، وتوسطت من قبل بين الجانبين في مسائل مثل تبادل السجناء.

وكانت بلجيكا أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أنها “تنظر” في طلب طهران المتعلق بنقل الدبلوماسي الإيراني، وأكد رئيس الوزراء آنذاك “صحيح أن إيران طلبت رسميًا استرداد أسدي”.

وأقرّ البرلمان البلجيكي في يوليو/تموز 2022 معاهدة لتبادل السجناء مع إيران رأت فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل، ودخل النص حيّز التنفيذ في 18 أبريل.