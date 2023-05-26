الأمم المتحدة: وفاة 30 رضيعا في مستشفيات السودان منذ بدء الصراع

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن 30 رضيعًا لقوا حتفهم بشكل مأساوي في المستشفيات منذ اندلاع القتال بالسودان.

وشدد دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، على التداعيات الإنسانية للقتال المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وسلط الضوء على البيانات الأممية الجديدة التي تؤكد وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة “الضعين” في غضون أسبوع واحد فقط مؤخرًا لأسباب بينها نقص الأكسجين وسط انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، أن “أكثر من 30 مولودًا لقوا مصرعهم في المستشفيات منذ بدء القتال”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان يومه الثالث، الخميس، فيما تبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاكه دون تعليق من الوسطاء الأمريكيين والسعوديين.

وأعلن الوسطاء الأمريكيون والسعوديون التوصل بعد أسبوعين من المفاوضات إلى هدنة بدأ تطبيقها مساء الاثنين.

إلا أن الوسطاء أكدوا في بيان أن “القتال في الخرطوم بدا أقل حدة.. لكن المعلومات تفيد أنهما انتهكا” الهدنة منذ بدء سريانها رسميًا.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.