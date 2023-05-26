أردوغان يسخر من لافتات المعارضة التي تدعو إلى ترحيل السوريين.. ماذا قال؟ (فيديو)

سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لافتات المعارضة في الشوارع العامة التي تدعو إلى ترحيل السوريين.

وخلال حوار إعلامي، الخميس، تطرق أردوغان إلى الدعاية الإعلامية التي تكررها المعارضة حول اللاجئين السوريين، وقال إنهم يدّعون وجود 10 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وأن هناك 10 ملايين لاجئ سوري آخر سيأتي، مضيفًا بشكل ساخر “أي 20 مليون لاجئ سوري في تركيا”.

وأكمل أردوغان حديثه مع المذيع واتفقا خلال حوار طابعه السخرية، أنه بحسب المعارضة “فجميع من في سوريا سيرحلون إلى تركيا، ولن يبقى أحد”.

وتساءل أردوغان “لماذا كل هذا الكذب والخداع؟ كن صادقًا ولو قليلًا، على الأقل كي يصدقك المواطن. كل شيء عندهم أساسه الكذب”.

وتطرق أردوغان إلى اللوحات الإعلانية المرفوعة في الشوارع التي تقول “السوريون (سي-عو-دون)”، أي بوضع فواصل بين كلمة “سيعودون”، وقال أردوغان ضاحكًا: “هذا تحديدًا معناه أنهم لن يستطيعوا فعل ذلك أبدًا”.

ولطالما انتقد أردوغان تصريحات زعماء المعارضة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا.

وأكد مرارًا أنه لا يؤيد هذا المفهوم ويعدّه ظلمًا، “لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم”، وفقًا لكلامه.

وفي تصريح سابق، أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرشح تحالف الأمة للرئاسة كمال كليجدار أوغلو، أنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في حال وصل إلى السلطة، وسيعمل على إعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم.