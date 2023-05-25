نصر الله يحذر إسرائيل من ارتكاب “خطأ” قد يفجر المنطقة (فيديو)

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن على إسرائيل ألا تخطئ التقدير وألا ترتكب أي خطأ في أي بلد في المنطقة لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب كبرى ويفجر المنطقة.

وأضاف نصر الله، في كلمة بمناسبة الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أن إسرائيل هي من يجب أن يخشى اندلاع حرب كبرى في المنطقة.

وذكر الأمين العام لحزب الله أن الإسرائيليين تراجعوا عن تهديداتهم الأخيرة بشأن بسبب تراجع السياحة وتراجع عملتهم مقابل الدولار.

وأشار إلى أن المناورة الأخيرة للمقاومة أثارت مخاوف لدى المستوطنين، وأكدت جاهزيتها.





وقال نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في ترميم “صورة الردع” في معركة “ثأر الأحرار” في غزة.

وأضاف أن الاحتلال كان يسعى لوقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى للمعركة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية هي من كانت تفرض شروطها.





من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان في وقت سابق الخميس.

وذكر الجيش في بيان إنه “رصد مسيرة اجتازت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها”.

ولم يحدد الجيش من الذي أطلق المسيرة من لبنان، ونشر صورة لها بعد إسقاطها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة.