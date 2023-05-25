كليجدار أوغلو يقاضي أردوغان ويطالب بمليون ليرة تركية

قدّم كمال كليجدار أوغلو الذي ينافس رجب طيب أردوغان، الأحد المقبل، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، شكوى ضد الرئيس التركي بعد بث مقطع فيديو يربط كليجدار أوغلو بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وغرّد جلال جيليك، محامي حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو، الأربعاء “لقد قدمنا شكوى” موضحًا أنه يطالب بمليون ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

وكان أردوغان بث خلال تجمع كبير في إسطنبول في السابع من مايو/أيار الجاري مقطع فيديو قصيرًا يظهر كيليجدار أوغلو “يسير يدًا بيد مع حزب العمال الكردستاني” المنظمة التي تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنها “إرهابية”.

Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 24, 2023

وقال أردوغان الذي احتل الصدارة في الدورة الأولى بنسبة 49,5% من الأصوات، الاثنين، إن الفيديو مركب، لكنه أكد أن خصمه “تحالف مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية”.

وكان كليجدار أوغلو الذي حصل على 44,9% من الأصوات في الدورة الأولى، شدد لهجته مؤخرًا بشأن قضية اللاجئين والإرهاب في محاولة لكسب المزيد من الأصوات.

وفي الدورة الأولى تلقى كليجدار أوغلو دعم الحزب الرئيسي الموالي للأكراد، حزب الشعوب الديموقراطي، الذي تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.