سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا من منزله فجرًا (فيديو)

25/5/2023

وثّق المواطن الفلسطيني نواف السلايمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله، أمس الأربعاء، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا.

واعتقلت تلك القوات ابنه أيهم (13 سنة) في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد أن خربت محتويات المنزل بحجة التفتيش.

والتقط نواف فيديو للحظة الاقتحام، الذي أظهر عددا كبيرًا من الأشخاص قال إنهم من المخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يفتشون غرفة الطفل وأمتعته.

وأوضح الأب أن شرطة الاحتلال “كانت تبحث بين أغراض الطفل عن قميص معيّن حتى تلتقط له صورة به”، وقد أظهر الطفل عبر مقطع الفيديو رباطة جأش شديدة، إذ كان يلبس ثيابه استعدادا للمغادرة مع قوات الاحتلال.

وقال الأب إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين (15 سنة) الثلاثاء، و”اليوم يأخذون أيهم”، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، أن “الاحتلال أفرج عن الفتى أيهم السلايمة بشرط الحبس المنزلي”.

وسخر نواف من تجييش عدد من جنود الاحتلال لاعتقال طفل صغير، قائلا في مقطع الفيديو “جايين يعتقلوا شخصا عنده 10 آلاف سنة”، مضيفا أنها “سياسة دولة الاحتلال”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل أشهر 5 أطفال هم (أحمد وأيهم نواف السلايمة، مصطفى عقل السلايمة، معتز خضر السلايمة، ومحمد خليل السلايمة) من حي رأس العامود في سلوان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

واعتقلت الفلسطيني محمد أبو عزيز ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت كرم الهدهد وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما جنوب جنين.

وفي نابلس شمالي الضفة، اعتُقل الشابان بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما، واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين في القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: آدم غيث، وصالح الهدرة، وأيسر أبو سبيتان من بلدة “الطور”.

وداهمت فجر اليوم الخميس، منازل في بلدتي “حوسان” و”زعترة” بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين نصري علاء سباتين (15 عاما)، وحبيب محمد شريف سباتين (15 عاما)، عندما كانا يقفان أمام منزليهما في منطقة “المشاهد” عند المدخل الغربي للقرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية