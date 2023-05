قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا من منزله فجرًا (فيديو)

وثّق المواطن الفلسطيني نواف السلايمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله، أمس الأربعاء، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا.

واعتقلت تلك القوات ابنه أيهم (13 سنة) في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد أن خربت محتويات المنزل بحجة التفتيش.

اعتقال الفتى ايهم نواف السلايمة بعد #اقتحام منزله في حي وادي قدوم #سلوان#محافظة_القدس

"#Occupation forces arrest the boy Ayham Nawwaf Al-Salaymeh after raiding his home in #Silwan in #Jerusalem pic.twitter.com/veXXwgLMkN

