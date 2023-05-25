قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا من منزله فجرًا (فيديو)

وثّق المواطن الفلسطيني نواف السلايمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله، أمس الأربعاء، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا.

واعتقلت تلك القوات ابنه أيهم (13 سنة) في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد أن خربت محتويات المنزل بحجة التفتيش.

اعتقال الفتى ايهم نواف السلايمة بعد #اقتحام منزله في حي وادي قدوم #سلوان#محافظة_القدس

"#Occupation forces arrest the boy Ayham Nawwaf Al-Salaymeh after raiding his home in #Silwan in #Jerusalem pic.twitter.com/veXXwgLMkN — Jerusalem Governorate محافظة القدس الشريف (@jerusalemgov) May 24, 2023

والتقط نواف فيديو للحظة الاقتحام، الذي أظهر عددا كبيرًا من الأشخاص قال إنهم من المخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يفتشون غرفة الطفل وأمتعته.

وأوضح الأب أن شرطة الاحتلال “كانت تبحث بين أغراض الطفل عن قميص معيّن حتى تلتقط له صورة به”، وقد أظهر الطفل عبر مقطع الفيديو رباطة جأش شديدة، إذ كان يلبس ثيابه استعدادا للمغادرة مع قوات الاحتلال.

وقال الأب إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين (15 سنة) الثلاثاء، و”اليوم يأخذون أيهم”، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، أن “الاحتلال أفرج عن الفتى أيهم السلايمة بشرط الحبس المنزلي”.

الاحتلال يفرج عن الفتى أيهم السلايمة بشرط الحبس المنزلي ليوم الثلاثاء القادم.#فلسطين pic.twitter.com/hoesC5RefX — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 24, 2023

وسخر نواف من تجييش عدد من جنود الاحتلال لاعتقال طفل صغير، قائلا في مقطع الفيديو “جايين يعتقلوا شخصا عنده 10 آلاف سنة”، مضيفا أنها “سياسة دولة الاحتلال”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل أشهر 5 أطفال هم (أحمد وأيهم نواف السلايمة، مصطفى عقل السلايمة، معتز خضر السلايمة، ومحمد خليل السلايمة) من حي رأس العامود في سلوان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

واعتقلت الفلسطيني محمد أبو عزيز ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت كرم الهدهد وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما جنوب جنين.

🔵🖼 #صورة | مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الجريح أحمد أبو عزيز ووالده محمد أبو عزيز عقب اقتحام منزلهما بالحي الشرقي في مدينة جنين. pic.twitter.com/LBTKYng3rl — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) May 24, 2023

وفي نابلس شمالي الضفة، اعتُقل الشابان بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما، واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين في القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: آدم غيث، وصالح الهدرة، وأيسر أبو سبيتان من بلدة “الطور”.

وداهمت فجر اليوم الخميس، منازل في بلدتي “حوسان” و”زعترة” بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين نصري علاء سباتين (15 عاما)، وحبيب محمد شريف سباتين (15 عاما)، عندما كانا يقفان أمام منزليهما في منطقة “المشاهد” عند المدخل الغربي للقرية.