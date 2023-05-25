بسبب مقارنته شيرين أبو عاقلة بآن فرانك.. اتهامات إسرائيلية لمغنٍّ إنجليزي بـ”تشويه ذكرى المحرقة”

تعرّض المغني الإنجليزي الشهير بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي روجر ووترز، لهجوم لاذع من قبل جهات ومنظمات إسرائيلية في إسرائيل وأوربا، عقب حفلة له في برلين، أظهر خلالها دعمه للقضية الفلسطينية.

وأقام مغني الروك الإنجليزي ومؤسس فرقة “بينك فلويد” حفلته الغنائية في برلين يوم الخميس الماضي 18 مايو/ أيار، إلا أن صداها ما زال يتردد حتى الآن بين شخصيات ومنظمات وجهات إسرائيلية بارزة، وسط اتهامات لووترز بمعاداة السامية وتشويه ذكرى المحرقة.

ونشرت وسائل إعلامية صورًا من حفلة ووترز، التي عرض فيها على شاشة العرض الكبيرة في الحفلة اسم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، تكريمًا لذكرى الزميلة التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية العام الماضي.

#Antisemitism in its purest form. .@rogerwaters dresses up as an SS officer and uses his Berlin concert to compare Shireen Abu Akleh's death to Anne Frank's. To co-opt the #Holocaust, especially in Germany of all places, to score political points against Israel is disgusting… pic.twitter.com/qCamk0jREX — HonestReporting (@HonestReporting) May 24, 2023

وعرض ووترز أيضًا اسم الطفلة الألمانية اليهودية آن فرانك، التي اشتهرت بمذكراتها التي وصفت فيها اختباءها رفقة عائلتها في أمستردام هربًا من جنود هتلر النازيين، قبل أن تموت في المحرقة.

ورفضت الجهات الإسرائيلية التي هاجمت ووترز ما قام به من عرض اسم شيرين أبو عاقلة وآن فرانك على نفس الشاشة وفي الحفلة ذاتها في تكريمٍ لروحيهما، معتبرين ذلك تشويهًا لذكرى المحرقة.

THANK YOU FOR A WONDERFUL NIGHT, BERLIN! @MBArenaBerlin 📽️: KATE IZOR pic.twitter.com/uKwbjkI4Qv — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) May 18, 2023

وادّعت الأصوات الإسرائيلية المعارِضة أن الشهيدة شيرين “ماتت عن طريق الخطأ” برصاص جنود جيش الاحتلال، وأن أحداث وفاتها لا تشابه فظائع “الهولوكوست”، كما اعتبروا أن ووترز يساوي بين النازية والجيش الإسرائيلي في جرائمهما.

وادّعت جهات تابعة للوبي الإسرائيلي أن ووترز ارتدى الزّي الخاص بقوات الأمن الخاصة النازية، مما عزز الحملة المضادة له والمطالبات بحظر حفلاته مستقبلًا بألمانيا.

وأرفقت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح أمس الأربعاء صورًا من حفلة ووترز، مصحوبة بتعليق: “صباح الخير للجميع ما عدا روجر ووترز الذي قضى أمسيته في برلين (نعم برلين) في تدنيس ذكرى آن فرانك و6 ملايين يهودي قُتلوا في الهولوكوست”.

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/lS1YzpUZzM — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 24, 2023

ووصفت منظمة “أونيست ريبورتينغ” الإسرائيلية حفل ووترز ببرلين بأنه “معاداة للسامية في أوضح صورها”، وأضافت “روجر ووترز ارتدى زي ضابط نازي واستخدم حفلته الموسيقية في برلين لمقارنة وفاة شيرين أبو عاقلة بموت آن فرانك. إن استغلال الهولوكوست، خاصة في ألمانيا من بين جميع الأماكن، لتسجيل نقاط سياسية ضد إسرائيل أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول”.

#Antisemitism in its purest form. .@rogerwaters dresses up as an SS officer and uses his Berlin concert to compare Shireen Abu Akleh's death to Anne Frank's. To co-opt the #Holocaust, especially in Germany of all places, to score political points against Israel is disgusting… pic.twitter.com/qCamk0jREX — HonestReporting (@HonestReporting) May 24, 2023

وقالت منسقة المفوضية الأوربية لمكافحة معاداة السامية، كاثرينا فون شنوربين: “أشعر بالاشمئزاز من هوس روجر ووترز بالتقليل من شأن المحرقة والاستخفاف بها، ومن الطريقة الساخرة التي يسعد بها في الدوس على ضحاياها، الذين قتلوا بشكل ممنهح على أيدي النازيين.. لقد طفح الكيل.. التقليل من شأن الهولوكوست يتم تجريمه في جميع دول الاتحاد الأوروبي”.

I wholeheartedly concur with @EUAntisemitism’s condemnation of Roger Waters and his despicable Holocaust distortion. https://t.co/9gfdH94TZl — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) May 25, 2023

جديرٌ بالذكر أن ووترز نجح سابقًا في التغلب على جهود إسرائيلية ألمانية سَعَت لإلغاء حفلاته في مدينتي فراكفورت وميونيخ الألمانيتين في شهر مايو الجاري بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وبدعوى أنه “أكثر معادي السامية شهرة بالعالم”.

A note from Roger. It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) May 7, 2021

وسبق أن احتفى مؤسس فرقة “بينك فلويد” بالصحفية شيرين أبو عاقلة، في أغسطس/آب الماضي، حيث عرض اسمها على شاشة عرض ضخمة خلال حفل فني أقامته الفرقة في مدينة نيويورك الأمريكية، بمناسبة مرور مئة يوم آنذاك على استشهادها.