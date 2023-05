بسبب مقارنته شيرين أبو عاقلة بآن فرانك.. اتهامات إسرائيلية لمغنٍّ إنجليزي بـ”تشويه ذكرى المحرقة”

تعرّض المغني الإنجليزي الشهير بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي روجر ووترز، لهجوم لاذع من قبل جهات ومنظمات إسرائيلية في إسرائيل وأوربا، عقب حفلة له في برلين، أظهر خلالها دعمه للقضية الفلسطينية.

وأقام مغني الروك الإنجليزي ومؤسس فرقة “بينك فلويد” حفلته الغنائية في برلين يوم الخميس الماضي 18 مايو/ أيار، إلا أن صداها ما زال يتردد حتى الآن بين شخصيات ومنظمات وجهات إسرائيلية بارزة، وسط اتهامات لووترز بمعاداة السامية وتشويه ذكرى المحرقة.

ونشرت وسائل إعلامية صورًا من حفلة ووترز، التي عرض فيها على شاشة العرض الكبيرة في الحفلة اسم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، تكريمًا لذكرى الزميلة التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية العام الماضي.

#Antisemitism in its purest form.

.@rogerwaters dresses up as an SS officer and uses his Berlin concert to compare Shireen Abu Akleh's death to Anne Frank's.

To co-opt the #Holocaust, especially in Germany of all places, to score political points against Israel is disgusting… pic.twitter.com/qCamk0jREX

— HonestReporting (@HonestReporting) May 24, 2023