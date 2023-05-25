سياسة|كندا

السعودية وكندا تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها السابق

الخارجية السعودية
(وزارة الخارجية السعودية)
25/5/2023

قالت كندا والسعودية، الأربعاء، إنهما اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية “إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وذكر الجانبان في بيانين لوزارة الخارجية في كل دولة أن القرار يأتي عقب مناقشات بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

 

وقالت وزارة الخارجية الكندية إنه تم تعيين جان فيليب لينتو سفيرا جديدا في الرياض، فيما لم تذكر وزارة الخارجية السعودية مزيدا من التفاصيل.

المصدر : وكالات