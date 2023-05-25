السعودية وكندا تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها السابق

قالت كندا والسعودية، الأربعاء، إنهما اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية “إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وذكر الجانبان في بيانين لوزارة الخارجية في كل دولة أن القرار يأتي عقب مناقشات بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

#بيان | تعلن وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وفخامة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.. فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق pic.twitter.com/DeYThl8qYc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 24, 2023

وقالت وزارة الخارجية الكندية إنه تم تعيين جان فيليب لينتو سفيرا جديدا في الرياض، فيما لم تذكر وزارة الخارجية السعودية مزيدا من التفاصيل.