اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس وزراء بريطانيا والشرطة تعتقل شخصا (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، أنها أوقفت شخصا بعد اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئيس الوزراء “داونينغ ستريت” وسط العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان “قرابة الساعة (15:20 توقيت غرينيتش) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة”.

ولم تُسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك موجودا في مقره، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.

كما أظهرت لقطات مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سيارة بيضاء وصندوقها الخلفي مفتوح واقفة عند البوابة المعدنية العالية.

NEW: Billionaire husband & UK Goldman Sachs PM Sunak who has never won a general election as PM is evacuated from his home after small car hits the gates at the end of his street.

According to even Conservative Party polling, 75% in Britain do not support him.#downingstreet pic.twitter.com/UksOqVLWBO

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 25, 2023