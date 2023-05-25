اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس وزراء بريطانيا والشرطة تعتقل شخصا (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، أنها أوقفت شخصا بعد اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئيس الوزراء “داونينغ ستريت” وسط العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان “قرابة الساعة (15:20 توقيت غرينيتش) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة”.

ولم تُسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

💥 BREAKING 💥

A car has rammed into the gates at Downing Street pic.twitter.com/2EBc6r8bOC — Paul Golding (@GoldingBF) May 25, 2023

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك موجودا في مقره، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.

كما أظهرت لقطات مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سيارة بيضاء وصندوقها الخلفي مفتوح واقفة عند البوابة المعدنية العالية.

NEW: Billionaire husband & UK Goldman Sachs PM Sunak who has never won a general election as PM is evacuated from his home after small car hits the gates at the end of his street.

According to even Conservative Party polling, 75% in Britain do not support him.#downingstreet pic.twitter.com/UksOqVLWBO — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 25, 2023

وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة وهي من نوع كيا على ما يبدو، وكان صندوقها مفتوحا.

وقال سايمون باري (44 عاما): “سمعت دويا ونظرت لأرى أعدادا كبيرة من الشرطة يحملون مسدسات صاعقة وهم يصيحون بوجه الرجل”.

وتابع “كانت هناك كلاب مدربة وفريق متفجرات”.

Car crashes into Downing Street gates as police arrest suspected ‘dangerous driver’ pic.twitter.com/u3mhXeThiI — Evening Standard (@standardnews) May 25, 2023

من ناحيته قال دين باركر (36 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية إن السائق “لم يبد متوترا. بدا كأنه يعاني أمرا ما”.

ويبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرا سيرا عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.

there has been a massive car crash at 10 Downing Street in other news this car drove into a gate at the same location pic.twitter.com/GHyHEie9wJ — dave ❄️ 🥕 🧻 (@mrdavemacleod) May 25, 2023

وفي 2017 صدم رجل بسيارته مشاة على رصيف قرب البرلمان موديا بأربعة أشخاص.

ثم صدم السيارة بالسياج المحيط بالبرلمان وركض إلى حرم البرلمان حيث قتل عنصر من الشرطة طعنا. ثم قُتل برصاص شرطي مسلح.

وأقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت عام 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي في لندن، وأطلقت المجموعة ثلاث عبوات يدوية الصنع على مقر رئيس الوزراء في 1991.