إيران تعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي بعيد المدى.. وواشنطن وباريس تعلقان (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية إن البلاد اختبرت، اليوم الخميس، بنجاح صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

وتم الكشف عن الصاروخ في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني: “رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي”.

وبث التلفزيون الحكومي ما قال إنها لقطات لنسخة مطورة من الصاروخ الباليستي “خرمشهر4”.

وقالت وكالة (إرنا) للأنباء إن الصاروخ يحمل اسم “خيبر”، مضيفة أنه يعمل بالوقود السائل ويبلغ مداه “2000 كيلومتر” ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.

وأوضحت أن الصاروخ يتميز بسرعة عملية إعداده وإطلاقه كما أن له عدة ميزات تكتيكية منها توفر نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره والقدرة على التحكم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي للأرض.

وأشارت الى أن سرعته “تصل إلى 16 ماخ (16 ضعفا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي”.

