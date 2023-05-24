وزير الدفاع الباكستاني: الحكومة تدرس حظر حزب عمران خان

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الأربعاء، إن باكستان تدرس حظر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، بدعوى مهاجمته الدولة، في قرار سيثير على الأرجح غضب أنصاره ويصعد مواجهته مع المؤسسة العسكرية.

واعتُقل خان في التاسع من مايو/أيار على خلفية التهم الموجهة إليه، مما أثار احتجاجات أنصاره وهجماتهم على منشآت عسكرية، وأُطلق سراحه فيما بعد بكفالة.

ويواجه خان أيضًا تهمًا بالفساد يرفضها ويصفها بأنها مدبرة في محاولة لإبعاده عن السياسة، واستجوبه محققو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع لمدة 3 ساعات أمس الثلاثاء، قبل إطلاق سراحه بكفالة على ذمة 8 قضايا.

وقال آصف للصحفيين إن حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان هاجم “أساس الدولة ذاته، وهذا لا يمكن التهاون فيه”.

وأضاف أن حظر الحزب قيد النظر، مضيفًا أنه سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة بحظر الحزب.

وأشار الوزير إلى احتجاجات أنصار خان الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، بما في ذلك مقرات للجيش، ومباني حكومية.

وقال علي ظفر محامي حزب حركة الإنصاف إن أي خطوة من هذا القبيل سيتم الطعن عليها في المحكمة، وأضاف أنه لا يمكن تحميل حزب بأكمله مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد.

استقالات

من ناحية أخرى، تقدم القيادي في حزب الإنصاف، وزير الإعلام والقانون السابق، فؤاد تشوهدري، باستقالته من الحزب.

استقالة القيادي في حزب الإنصاف ووزير الإعلام والقانون السابق فؤاد تشوهدري كنت قد حذرت سابقا منه شخصيا، ومن شاه محمود قريشي

لكن، لا حياة لمن تنادي https://t.co/QDqwTvJICp — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) May 24, 2023

وقال الصحفي الباكستاني حذيفة فريد، إنه من المتوقع حدوث استقالات جديدة متوقعة لقياديين في حزب الإنصاف.

استقالات جديدة متوقعة لقياديين في حزب الإنصاف غدا ستواجه الحكومة الحالية مصير حزب الإنصاف، وسيقول قائلهم، أُكِلنا يوم أُكِل الثور الأبيض — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) May 24, 2023

وأصبح خان رئيسًا للوزراء في عام 2018 بدعم ضمني من الجيش، على الرغم من أن كلا الجانبين نفى ذلك حينذاك، ورأى الجيش أن خان، بأجندته القومية المحافظة، سيضمن حماية مصالحه.

لكن خان اختلف في وقت لاحق مع الجنرالات بعدما اعتُبر أنه يحاول التدخل في الترقيات الرئيسية في قطاع الأمن، وأطيح به كرئيس للوزراء بعد خسارته تصويتًا على الثقة عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، يخوض خان، (70 عامًا) حملة من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة ويحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد، لكن شهباز شريف، رئيس الوزراء الذي خلفه، رفض الدعوة لإجراء انتخابات قبل حلول موعدها أواخر هذا العام.