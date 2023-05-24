هربت من حرب إلى أخرى.. سورية تحكي تفاصيل إجلائها مع أسرتها من السودان (فيديو)

بعدما عاشت في السودان أكثر من عشر سنوات، وجدت المرأة الكردية السورية “نسرين علي” نفسها وسط صراع آخر.

قالت نسرين بعد نجاحها في الهروب من الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع “الحرب (في السودان) أصعب من الحرب السورية. في سوريا على الأقل كانت بلدك، ستعرف إلى أين ستهرب، لكن الأمر كان مخيفًا هناك”.

تتذكر نسرين أنها اضطرت للهروب من الخرطوم إلى عطبرة ثم إلى بورتسودان، قبل إجلائها إلى مسقط رأسها في شمالي سوريا، الاثنين الماضي، على متن طائرة تُقل أكثر من 160 سوريًّا إلى مدينة القامشلي.

هربتْ من حرب إلى حرب… سورية تحكي تفاصيل إجلائها مع أسرتها من السودان إلى سوريا.#سوريا | #السودان pic.twitter.com/qMuqNm2gs9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2023

تقول نسرين “كان الوضع سيئًا للغاية. كنا ننام على الأرض في الميناء، وكان الأطفال ينامون على الأرض، ولم تكن هناك شقق، ولا شيء. كان الأمر مأساويًّا”.

وتوجه أكثر من 66 ألف سوري إلى السودان بعدما مزق الصراع وطنهم منذ عام 2011، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، بسبب متطلبات الدخول السهلة.

ويسعى كثيرون الآن للانضمام إلى الأجانب الذين غادروا السودان في الأيام الماضية، خوفًا من العودة إلى وطنهم الممزق، بعدما تقطعت السبل ببعض السوريين بين نزاعين.