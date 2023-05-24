متحدث الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: سنحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في السودان (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن بلاده “ستحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في السودان”.

وعبّر وربيرغ خلال مقابلة مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، عن قلق بلاده من اتساع رقعة الصراع في السودان إلى دول أخرى مثل تشاد وأفريقيا الوسطى.

وبيّن أن واشنطن لم تلحظ وجود أي تدخلات إقليمية سلبية في السودان “حتى الآن”، مؤكدا أن مستقبل السودان يجب أن يكون بيد سلطة مدنية.





وحمّل وربيرغ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولية تفجّر العنف في السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وأكثر من مليون نازح ولاجئ.

معاقبة منتهكي الهدنة

وأشار وربيرغ إلى أن واشنطن تتواصل مع جميع الأطراف السودانية والإقليمية من أجل تثبيت الهدنة، مشيرا إلى أنهم لن يترددوا في معاقبة كل من سينتهكها.

وأكد عدم وجود إشكالية في التواصل مع قائد قوات الدعم السريع من أجل وقف إطلاق النار في السودان. وقال “نعمل على تمديد الهدنة، ونركز على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى السودانيين”.





والأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة لمدة أسبوع في السودان حيّز التنفيذ مساء الاثنين، فضلا عن استمرار محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع في مدينة جدة بالمملكة، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

وتُعَد هذه الهدنة السابعة التي تدخل حيّز التنفيذ منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. وسيسمح وقف لإطلاق النار بإعادة تشغيل الخدمات والمستشفيات، وتجديد مخزون المساعدات الإنسانية والأسواق المنهوبة أو التي تعرضت لقصف، في هذا البلد الذي يحتاج فيه 25 مليون نسمة من أصل 45 مليونا إلى المساعدة، وفقًا للأمم المتحدة.