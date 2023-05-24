قائد الجيش اللبناني يؤكد الحق في مقاومة إسرائيل

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، “الحق في مقاومة إسرائيل وأطماعها وخروقها للسيادة واسترجاع كامل الأراضي اللبنانية”، على حد قوله.

وأشار عون إلى استمرار الجيش في القيام بواجباته على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وفق القرار 1701.

وقال العماد عون في أمر وجّهه اليوم إلى العسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير “هو عيد نستذكر فيه بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققه اللبنانيون على العدو الإسرائيلي، فحرروا معظم الأراضي المحتلة في الجنوب وأعادوها إلى أحضان الوطن، مكرّسين مسيرة طويلة من النضال والصمود، وكتبوا صفحة ناصعة من تاريخ لبنان، مقدّمين مثالًا نادرًا تحتذي به الشعوب”.

وأضاف عون “يبقى حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده الأولوية المطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية”.

قائد الجيش العماد جوزاف عون في أمر اليوم لمناسبة #عيد_المقاومة_والتحرير:

يأتي عيد المقاومة والتحرير حاملًا معاني الكرامة والعنفوان. ٨/١#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/wwidVH5rSf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 24, 2023

وأشار عون إلى أن “هذا الاستقرار شرط أساسي لنهوض الاقتصاد وعمل المؤسسات، وهو لم يكن ليتحقق ويستمر لولا ما تقدمونه من تضحيات، كما أنه إنجاز يتجدد يوميًّا مع كل مهمة تقومون بها، وكل قطرة دم تبذلونها من أجل وطنكم، ويترسخ عبر ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بكم”.

وتوجه إلى العسكريين قائلًا “إن ثباتكم وإصراركم على أداء واجبكم تجاه الوطن مدعاة فخر وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه ولا سيما العدو الإسرائيلي والإرهاب، وتمسكون بالأمن مُظهِرين أقصى درجات الاحتراف والتفاني واليقظة، والالتزام التام بالقيم والضوابط الأخلاقية وصون حقوق الإنسان أثناء تنفيذ مهماتكم”.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوبي لبنان في 25 مايو/أيار عام 2000، بعد احتلال دام 22 عامًا باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام، ويَعُدّه يوم عطلة وطنية.