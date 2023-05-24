سمية الغنوشي: والدي يقاطع جلسات التحقيق رفضا لإضفاء الشرعية على ممارسات قيس سعيّد الانتقامية (فيديو)

قالت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إنها تعتزم مع عدد من أبناء المعتقلين في تونس التقدم، اليوم الأربعاء، بدعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في أروشا بتنزانيا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وأضافت سمية خلال مشاركتها، مساء الثلاثاء، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “توجهنا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بعد أن صادقت تونس على بروتوكول إنشاء المحكمة الذي يتيح للأفراد والمنظمات الحكومية رفع القضايا أمامها مباشرة”.

وأوضحت سمية أن تونس ملزمة باحترام مواثيق المحكمة الأفريقية، والامتثال لما يصدر عنها من أحكام وقضايا.

وأشارت إلى أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت أحكاما قضائية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد “الانقلابية”، كما أنها قضت ببطلان المراسيم الرئاسية التي اعتمد عليها الرئيس لتعطيل المؤسسات الديمقراطية.

وأكدت سمية أنهم سيذهبون إلى المحكمة الأفريقية في ظل استخدام الرئيس التونسي للقضاء أداة “للانتقام” السياسي من معارضيه، لافتة إلى أن هناك أكثر من 30 شخصية سياسية تونسية قيد الاحتجاز التعسفي.

وأضافت أن قيس سعيّد ينظر إلى تونس على أنها “ضيعة شخصية” له، لكنه مهووس بإضفاء غطاء قانوني على كل نزواته الانتقامية.

وشددت سمية على أن والدها راشد الغنوشي يقاطع جلسات التحقيق، رفضا لإضفاء شرعية على مسار السلطة بقيادة سعيّد في الانتقام من الخصوم السياسيين.

بدوره، قال المحامي أمين بوبكر عضو هيئة الدفاع إن الغنوشي “بحالة صحية جيدة، ولم يُنقل إلى المستشفى كما تم إشاعته، وهو صامد ولن يرضخ للضغط أو يسلم ببراءته”.

وفي 15 مايو/أيار الجاري “أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكما ابتدائيا بالسجن سنة واحدة مع (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة”، وذلك وفق تصريح المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.

وأضاف ديلو حينها أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات العبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضا ضد الأمنيين”.