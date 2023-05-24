زعيم حزب الظفر أوميت أوزداغ يعلن دعم منافس أردوغان في جولة الإعادة

أعلن زعيم حزب الظفر اليميني المتطرف في تركيا أوميت أوزداغ، اليوم الأربعاء، تأييده مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليجدار أوغلو.

يأتي ذلك قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد المقبل، في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزداغ في مؤتمر صحفي إلى جانب كليجدار أوغلو إنهما اتفقا على إعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات.

وأضاف “معلوم أن أكبر مشاكل تركيا هي الـ13 مليون لاجئ الذين يعيشون في تركيا، ولا يمكن أن نفكر في رفاه الشعب التركي بينما نوفر البيوت والأموال والدعم للاجئين، وكان مطلبنا في الانتخابات هو عودة اللاجئين إلى بلادهم”.

وحول لقائه مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتلموش، قال أوزداغ سألنا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عن اللاجئين فلم تكن المسألة على رأس أولوياتهم، بينما كانت أولوية بالنسبة للسيد كيليجدار أوغلو.

ودعا أوزداغ أنصاره للتصويت لصالح كليجدار قائلا “أدعو من صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا للسيد كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة لكي يعود اللاجئون إلى بلادهم”.

وعقب إعلان دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة تداول مغردون مقطعًا لأوزداغ قبل الانتخابات يقول فيه “ستندلع حرب أهلية في حال فاز كليجدار أوغلو”.

أوميت أوزداغ قبل دعم كليجدار اوغلو إذا فاز كليجدار أوغلو في الانتخابات فسيكون بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي. وسيعطيهم كليجدار أوغلو امتيازات في الانتخابات البلدية 2024. إذا فاز كليجدار أوغلو فستحدث حرب أهلية. pic.twitter.com/fwG8Vm617H — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 24, 2023

وينص اتفاق كليجدار أوغلو وأوميت أوزداغ على الحفاظ على المواد الأربعة الأولى للدستور، والحفاظ على علمانية الدولة، وعودة اللاجئين خلال عام، و”مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية”.

ونص كذلك على اعتماد الكفاءة أساسًا في التوظيف، ومكافحة جميع أنواع الفساد، وتعامل الدولة بشفافية، حسب وسائل إعلام تركية.

وقالت وسائل إعلام إن الاتفاق ملزم فقط لكليجدار أوغلو وليس للطاولة السداسية، حيث ينص على تفاصيل تختلف عما اتفق عليه تحالف الشعب المعارض.

وخاض تحالف الشعب المكون من 6 أحزاب هي الشعب الجمهوري، والجيد، والمستقبل، والسعادة، ودواء، والديمقراطي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 14 مايو/أيار الماضي.