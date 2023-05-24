جيش الاحتلال: العثور على مجسم لمنصة إطلاق صواريخ في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العثور على مجسم منصة صواريخ في قرية “النزلة” قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على تويتر، إن “قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة عيسى قرب طولكرم عثرت على منصة إطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الأمن”.

إلا أن قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية، قالت إن الجيش عثر على “قاذفة استخدمت في إطلاق صاروخ بدائي الصنع، تجاه مستوطنة شاكيد”، وأوضحت أن “عملية الإطلاق كانت فاشلة”.

تصحيح: قرية نزلة عيسى https://t.co/WbRBecflJP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023

بينما قال مصدر عسكري كبير في تصريح صحفي لوسائل إعلام إسرائيلية دون الكشف عن هويته، إنه “كانت هناك كمية ضئيلة من المواد المتفجرة في القاذفة لا تكفي لأكثر من بضعة أمتار”.

وأضاف أن القذيفة الصاروخية “انفجرت على بعد 3 أمتار فقط من انطلاقها”.

وتابع: “يدور الحديث عن أنبوب حديدي برأس من الورق المقوى، لم يكن هناك أي تهديد للسكان في أي مرحلة”.

وإذا ثبت إطلاق صاروخ من المنصة، تصبح هذه المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية تجاه مستوطنات إسرائيلية، بعدما اقتصر الإطلاق قبل ذلك من قطاع غزة.