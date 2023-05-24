تعرض 35 مسجدا في ألمانيا للاعتداء خلال عام 2022

تعرض 35 مسجدًا في عموم ألمانيا للتهديد أو الهجوم بطرائق مختلفة خلال العام الماضي 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، الأربعاء، بعنوان “هجمات 2022 على المساجد”.

وأوضح التقرير أن 20 من أصل 35 اعتداء تمت برسائل إهانة وشتم وتهديد إلى المساجد عبر البريد العادي أو الإلكتروني، والكتابة على جدران 7 مساجد، وإلحاق أضرار مادية بـ6 مساجد وحريق متعمد ضد مسجدين.

وذكر التقرير أن 26 مسجدًا من المساجد التي تعرضت للهجوم تعود للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، والآخرون يتبعون لمجتمعات إسلامية مختلفة.

كما أفاد التقرير أن 43 مسجدًا في عام 2021 و111 مسجدًا في عام 2020 تعرضت لهجمات بطرائق مختلفة.

ولفت إلى أن الأرقام التي ذُكرت توضح الهجمات المسجلة فقط، وأنه في حال احتساب الهجمات غير المسجلة، فإن الرقم سيزداد.

الهجمات مستمرة

وفي أحدث الهجمات على المساجد في ألمانيا، أظهرت صور تداولها نشطاء ومدونون ومنصات تركية، تعرض مسجد في بلدة بادبنتهايم شمال غربي ألمانيا، لاعتداء بكتابة عبارات تدعم حزب العمال الكردستاني على جدرانه.

وقالت وسائل إعلام محلية تركية إن مجهولين اعتدوا على مسجد “باد بينثيم” الاثنين، التابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب)، عبر كتابة اسم حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان، على جدران المسجد.

Terör örgütü #PKK yandaşlarından camiye çirkin saldırı❗️ 🔴 Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisinin duvarlarına terör örgütü PKK ve örgüt liderinin ismi yazıldı. pic.twitter.com/fRkpjfKb28 — Daily Ummah (@dailyummah) May 23, 2023

وقال رئيس جمعية مسجد باد بينتهايم، حقي جوموشكوشاك، في تصريح صحفي: “تضرر مسجدنا بكتابة اسم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وزعيمها”، مضيفًا أنه “مثل هذا الهجوم البشع على مسجدنا في وضح النهار غير مقبول”.

ودعت الأقلية التركية في شمال غربي ألمانيا، السلطات إلى فتح تحقيق في هجوم نفّذه متعاطفون مع حزب العمال الكردستاني على المسجد.