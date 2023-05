بسبب سد النهضة.. مصر تتهم إثيوبيا بالتضليل ومحاولة الوقيعة بين الدول العربية والأفريقية

اتهمت مصر إثيوبيا بـ”التضليل وليّ الحقائق” في بيان أصدرته هذا الأسبوع، ردّا على قرار صدر عن القمة العربية الأخيرة لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته اليوم الأربعاء “إن البيان الإثيوبي كان مضللا ومليئا بالمغالطات وليّ الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا”.

ونفى البيان المصري ما جاء في البيان الإثيوبي عن أن خبراء الدول الثلاث اتفقوا على تفاصيل ملء السد، وكذلك القواعد الإرشادية والقواعد الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله، وقال إنها “ادعاءات غير حقيقية”.

كما نفت مصر ما قالته إثيوبيا عن أن بعض الدول العربية حذرت خلال القمة العربية من محاولات مصر تصعيد الأمر، وقالت إن القرار العربي صدر بالإجماع.

وطالبت مصر الجانب الإثيوبي بالتوقف عن “التذرع المغرض بما تسميه (الاتفاقيات الاستعمارية) للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقّعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل إلى النتيجة الطبيعية للمفاوضات”.

واختتمت الخارجية البيان مفندة “ادعاء” إثيوبيا أنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات أكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، وفقا للبيان، ومؤكدة أن الإجراءات “الأحادية” التي تتخذها إثيوبيا تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، على حد وصف البيان.

وقالت الخارجية الإثيوبية، يوم الاثنين الماضي، إنها “تلقت بامتعاض” قرارا صادرا عن القمة العربية التي عُقدت في السعودية في 19 مايو/أيار الجاري، والذي “كرر الخطاب العدائي المصري” المتعلق بسد النهضة.

وأضافت في بيان أن القرار يُشكل “إهانة” للاتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى “حل تفاوضي ودي” لقضية السد و”يتعارض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب أفريقيا والعالم العربي”.

Press Release on the Resolution of the League of Arab States on the #GERD pic.twitter.com/lzZRdBAeqG

— The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia 🇪🇹 (@mfaethiopia) May 22, 2023