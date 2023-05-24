الضفة الغربية.. الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت (فيديو)

فازت كتلة الوفاء الإسلامية، ممثلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت في رام الله.

ونشرت الجامعة في صفحتها على فيسبوك، الأربعاء، النتائج التي أظهرت، فوز كتلة الوفاء (حماس) بـ25 مقعدًا والشبيبة (حركة فتح) بـ20 مقعدًا، والقطب التقدمي (الجبهة الشعبية) بـ6 مقاعد.

وقالت الجامعة إن 9371 طالبًا وطالبة شاركوا في الانتخابات، حيث بلغت نسبة التصويت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتًا، مقابل 3539 صوتًا لصالح الشبيبة و1076 صوتًا لكتلة القطب التقدمي، بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.

وقال ممثل كتلة الوفاء الإسلامية في الجامعة يحيى القاروط، في تصريحات صحفية: “نبارك لشعبنا فوز الكتلة الإسلامية، ونتمنى أن يتم إجراء العرس الديمقراطي على المستوى السياسي الوطني”.

من جهته أشاد رئيس الجامعة بشارة دوماني عقب إغلاق الصناديق بجهود اللجنة القائمة على الانتخابات، مؤكدًا أن الجامعة ستبقى واحة للديمقراطية طوال العام.

ودعا دوماني في بيان إلى إجراء الانتخابات في جميع الجامعات والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية.

وشهدت الجامعة، الثلاثاء، مناظرة انتخابية بين الكتل الطلابية الثلاث، حيث عرضت فيها الكتل رؤيتها الأكاديمية والنقابية والقضايا السياسية والوطنية.

جدير بالذكر أن كتلة اليسار الموحد أعلنت انسحابها من انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة، ولم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب، وذلك لانتهاء المدة القانونية المخصصة للانسحاب.