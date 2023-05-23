شاهد لحظة الانفجار.. إصابة 4 جراء حريق في نقطة لتعبئة الغاز بقطاع غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 في حريق اندلع بمخيم النصيرات في القطاع.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، الرائد محمود بصل، إن قوات من الدفاع المدني بمساندة من الشرطة، تعاملت مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات، وأدى إلى إصابة أربعة من أفراد الدفاع المدني تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المتحدث في تصريح نُشر على موقع وزارة الداخلية أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على النيران، وأن الطواقم المختصة تواصل العمل على تأمين المكان وتبريده، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُعَد النصيرات من أكبر المخيمات في وسط قطاع غزة من حيث السكان والمساحة، ويضم أكبر تجمّع للفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم عام 1948، ويقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة غزة، و6 كيلومترات شمال بلدة دير البلح.