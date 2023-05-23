“حكومة فاشلة”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصريحات الرئيس التونسي بشأن أزمة الخبز (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بشأن أزمة الخبز في بلاده، عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وكان سعيّد قد اتهم ما سمّاها “لوبيات” وأطرافا (لم يسمها) بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة مصورة، أمس الاثنين، خلال زيارة لمقر وزارة الزراعة على أن “خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوفر، وهذا دور وزارة الفلاحة (الزراعة)، وديوان الحبوب (حكومي) وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين”، على حد قوله.

وقال سعيّد إنه يتعين على المسؤولين في الإدارات التونسية أن “ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في الصورة، لكنها تقف وراء كل هذا، ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي”.

وقال مشاركون إن الأزمة في تونس، وتصريحات قيس سعيّد، تحمل اتهاما واضحا لخصومه السياسيين، وتحديدا حركة النهضة، التي حُكم على رئيسها راشد الغنوشي قبل أيام بالسجن مدة عام.

وأشار آخرون إلى أن أزمة الخبز في تونس تعود لأسباب موضوعية، منها الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى أزمة في صادرات القمح للعديد من الدول حول العالم.

كما حمّل العديد من المشاركين المسؤولية للحكومة التونسية، وتساءلوا عن جدوى وجودها، واصفين إياها بالفاشلة.

وقال أحد المشاركين إن رئيس الجمهورية لديه توجه سليم، وإنه “أقض مضجع السابحين في الفساد، الذين استغلوا نفوذهم للتنكيل بالمواطن التونسي ومساومة النظام في محاولة إخضاعه لإرادتهم”.

وتراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية منذ عام 2021، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، إذ لم تتوفر كميات كافية من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.