حزب الظفر التركي للجزيرة مباشر: دعم سنان أوغان لأردوغان غير ملزم لنا (فيديو)

قال نائب رئيس حزب الظفر التركي، علي شهرلي أوغلو، إن الحزب لا يتفق مع إعلان المرشح الرئاسي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، سنان أوغان، دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات، المقررة الأحد المقبل.

وأضاف شهرلي أوغلو، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن حزبه كان ضمن مجموعة من الأحزاب التي دعمت أوغان، لكن موقف أوغان الأخير ملزم له شخصيًّا وليس ملزمًا للحزب.

وكان سنان أوغان المرشح الذي حصل على أصوات غير متوقعة في الجولة الأولى، قد أعلن أمس الاثنين، دعم أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، في مواجهة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو.

وحزب الظفر هو الحزب الذي قدم سنان أوغان في انتخابات الرئاسة، بالتعاون مع مجموعة أخرى من الأحزاب ضمن ما يعرف بتحالف الأجداد.

وأكد شهري أوغلو أن حزب الظفر على تواصل مع مرشح المعارضة كليجدار أوغلو، وأنه عرض عليه الموافقة على بروتوكول كامل مقابل تأييده في الجولة الثانية، مضيفا أنهم في انتظار رده.

وقال أوغان الذي حاز 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى، “أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية”.

وحصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، ونال خصمه كمال كليجدار أوغلو 44.9%، بفارق 2.5 مليون صوت.

وشهدت الانتخابات الرئاسية التركية إقبالا كبيرا في 14 مايو/ أيار الجاري بنسبة مشاركة بلغت نحو 89%.