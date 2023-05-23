جيش الاحتلال يفجر منزل الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية “ديزنغوف” (شاهد)

فجرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 فلسطينيًا من عائلة واحدة داخل الخط الأخضر.

ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترًا مربعًا، ويأوي خمسة أفراد.

جيش الاحتلال ينشر مشاهد للحظة تفجير منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله pic.twitter.com/yKG5Vpu5Pk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 23, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددًا من المنازل المجاورة له.

وأجبر جنود الاحتلال ذوي الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

بعد أن هدم الاحتلال منزله.. الشيخ صلاح الخواجا والد الشهيد معتز: "أرادوا قتل ذكرياتنا الجميلة مع معتز ولكننا سنصبر حتى يعجز الصبر عن صبرنا".

(شبكة الإرسال) pic.twitter.com/wD9kLFcdol — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 23, 2023

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة خاصة الحي الشرقي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، مما أدى الى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

واستشهد الخواجا في التاسع من مارس/ آذار الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في شارع “ديزنغوف” بتل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

تغطية صحفية: "فيديو آخر للحظة تفجير منزل عائلة معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله". pic.twitter.com/QOBvMkJTSe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2023

إصابتان في جنين إحداهما خطيرة

وفي جنين، أصيب شابان فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان إن شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل مركبتهما.

فيديو| قوات الاحتلال تستهدف منازل الأهالي خلال الاقتحام المستمر لبلدة قباطية بجنين. pic.twitter.com/krpoHcmaAL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2023

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان، فأصيب أحدهم بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والثاني بشظايا، كما اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما.

تغطية صحفية: "من منزل عائلة منفذ عمـلية ديزنغوف معتز الخواجا بعد تفجيره من الاحتلال في بلدة نعلين برام الله". pic.twitter.com/oerwOMWqkb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2023

اعتقال 14 من عائلة واحدة

وفي الداخل المحتل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم 14 شابًا من قرية صندلة في أراضي الـ48 (الخط الأخضر) غالبيتهم من أصدقاء الشهيد ديار العمري.

جانب من حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها القوات الإسرائيلية في قرية صندلة بأراضي48. pic.twitter.com/zAZVz8ZYRe — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 23, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن الشرطة اعتقلت 14 من عائلة العمري من القرية، وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها، تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

تغطية صحفية: آثار العبث بمحتويات منازل الفلسطينيين خلال حملة اعتقالات نفذها الاحتلال في قرية صندلة بالداخل المحتل. pic.twitter.com/2lnwf149O5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2023

ونظمت عائلة الشهيد العمري وأهالي صندلة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، بالتزامن مع موعد بدء محاكمة القاتل.

° حملة الاعتقالات هذا الصباح في صندلة تاتي ردا على هذا المشهد الرافض لمقتل ابن القرية ديار عمري قبل ٣ اسابيع. لقد ازعجت هذه التظاهرة حكومة بن غفير.. pic.twitter.com/MDeuNoiBwj — درع القدس (@alquds_90) May 23, 2023

وكان ديار عمري، قد استشهد قبل 3 أسابيع برصاص جندي إسرائيلي سابق يدعى دنيس بوكين (32 عامًا)، من مستوطنة “غان نير” الملاصقة لقرية صندلة، وذلك خلال شجار دار بينهما.

|| بيان لجنة الحريات

حملة الاعتقالات الترهـ.ـيبية في صندلة

مؤشر خطير على نوايا شرطة بن غفير

⬇️⬇️ pic.twitter.com/KviBI4SLs4 — الشيخ كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 23, 2023

ودعا والد الشهيد إلى مواصلة الاحتجاجات وملاحقة القاتل، مشيرًا إلى أن محامي الجاني يسعى إلى تحويل الملف لقضية أمنية ضد ابنه وأنه ارتكب جريمة القتل “دفاعًا عن النفس”.