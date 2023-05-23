باكستان.. الإفراج بكفالة عن عمران خان في 8 قضايا

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن قرار الإفراج بكفالة (لم تحددها) عن خان في 8 قضايا، سيكون ساريا حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل.

ورفعت قضايا مختلفة ضد عمران خان بعد اندلاع أعمال عنف خارج المجمع القضائي بإسلام أباد، خلال إحدى جلسات محاكمته في مارس/ آذار الماضي.

ومنذ إقالته من السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، رُفعت ضد عمران خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة بينها الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع.

واتهمت السلطات الحاكمة عمران خان وزوجته بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه استرليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في عام 2020.

بيد أن عمران خان وقادة حزبه حركة تحريك الإنصاف نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق صورية.

وعمران خان (70 عاما) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد منذ 75 عاما، ويواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين الإرهاب ومحاولة القتل وغسيل الأموال.

▪️ انتهى تحقيق مكتب المحاسبة مع عمران خان، وسيغادر عمران خان الى زمان بارك.

pic.twitter.com/1D1LT747cv — Fatma (@Fatma_Kh_) May 23, 2023