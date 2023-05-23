اندلاع حريق في جامعة المشرق بالخرطوم مع استمرار الاقتتال بين الجيش والدعم السريع (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل، الثلاثاء، مقطع فيديو لحريق ضخم بجامعة المشرق في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتظهر في الفيديو المتداول ألسنة النار وهي تلتهم مباني تابعة للجامعة، دون معرفة مصدر الحريق وأسبابه.

وتقع جامعة المشرق في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الخرطوم بحري.

والجامعة التي أُسّست عام 2003 مجهزة بأحدث التقنيات في الوسائل التعليمية، وتتضمن كليات كبيرة مثل الطب والهندسة والإدارة المعلوماتية والاقتصاد.

⭕️ احتراق جامعة المشرق ..

لا حول ولا قوة الا بالله #السودان pic.twitter.com/IBdvRzJyft — درويش ®️ (@Derwish249) May 23, 2023

وشهدت الخرطوم أجواء هادئة نسبيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، غداة بدء سريان وقف إطلاق النار الخاضع لمراقبة من السعودية والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات اندلعت بين الجيش والدعم السريع في شارع الغابة وسط الخرطوم، وسُمعت أصوات أسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة بمدينتي أم درمان والأبيّض.

وذكر أن أصوات أسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة سُمعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وبعد 5 أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر 7 أيام بدءا من الساعة 09:45 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بهدف تسهيل وصول المساعدات.

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار -الذي تم التوصل إليه خلال محادثات في جدة- الآمال في استراحة من الحرب التي تسببت في نزوح نحو 1.1 مليون شخص من ديارهم، بينهم أكثر من 250 ألفا فروا إلى دول مجاورة، وتهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.