الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية محتملة على الحدود بين السودان وتشاد

قال “بيير كريمر” المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن اللاجئين السودانيين يتدفقون إلى تشاد بوتيرة سريعة جدًّا، بدرجة يستحيل معها نقلهم جميعًا إلى أماكن أكثر أمانًا قبل بدء موسم الأمطار في أواخر يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف كريمر في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف عبر رابط فيديو اليوم الثلاثاء، أن عشرات الآلاف من السودانيين يتكدسون في مخيم مؤقت بقرية بوروتا.

وقال “نعلم أننا لن نتمكن من نقلهم جميعا قبل موسم الأمطار”، لافتًا إلى أن “الأمر يشبه السباق الآن لنقل أكبر عدد ممكن، نحن معرضون لخطر حدوث كارثة إنسانية كبيرة في هذه المنطقة”.

ومن المتوقع أن يكون الوصول إلى المنطقة صعبا بعد بدء موسم الأمطار لأن الجداول الكبيرة، المعروفة باسم الوديان، ستحول دون وصول الإمدادات.

وتشكل النساء والأطفال نحو 80% من اللاجئين، وانفصل الكثير من هؤلاء الأطفال عن آبائهم أثناء فرارهم من إقليم دارفور الذي امتد إليه العنف بين طرفي الصراع من العاصمة الخرطوم في الأسابيع الأخيرة.

وقال كريمر إن تقارير وردت عن تعرض عدد من اللاجئين الذين يفترشون الأرض للدغ الثعابين والعقارب.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع إن ما بين 60 و90 ألفا فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الصراع في السودان الشهر الماضي.

وذكرت المفوضية أنها تسعى لنقل اللاجئين المتكدسين في المناطق الحدودية إلى مخيمات لاجئين قائمة بالفعل في تشاد، وإنشاء خمسة مخيمات جديدة.

وقالت يوجين بيون المتحدثة باسم المفوضية في تشاد، إن الكثير من اللاجئين أبلغوا عن فقدان أفراد من عائلاتهم واحتراق منازلهم، مشيرة إلى أن “القصَّر غالبا ما يسافرون بمفردهم مع أطفال”.

وأضافت في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء “يربكني النظر إليهم، هناك الكثير من الأطفال، وهو أمر مفجع حقا لأنهم لا يعرفون مكان آبائهم”.

وعبر أكثر من 250 ألفا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقّب “حميدتي”، ومن المتوقع أن يفر المزيد منهم مع استمرار القتال.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 17 مايو/ أيار، نداءً لجمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان ومئات آلاف آخرين فرّوا منه إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك 470 مليون دولار “لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان”.