الأمم المتحدة: فرار نحو 90 ألفا إلى تشاد من السودان منذ بداية الاشتباكات

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الاثنين، إن ما بين 60 و90 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الاشتباكات الشهر الماضي.

وعبر أكثر من 250 ألفا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقّب “حميدتي”، ومن المتوقع أن يفر المزيد منهم مع استمرار القتال.

وقال رؤوف مازو مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات خلال مؤتمر صحفي في إنجامينا بعد زيارة لتشاد استمرت 4 أيام “نحو 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يحتمي كثيرون منهم تحت الأشجار في ملاجئ مؤقتة بخدمات محدودة للغاية”.

وتابع في بيان “مع اقتراب موسم الأمطار، يتعين علينا بشكل عاجل نقل الوافدين الجدد إلى أقرب مخيمات للاجئين”.

ويضاف الوافدون الجدد إلى نحو 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان كانوا موجودين في تشاد فرارًا من صراعات سابقة.

وقالت المفوضية إن تشاد تستضيف الآن نحو 700 ألف لاجئ إجمالًا، وطالبت بمزيد من الدعم الدولي للاجئين من السودان.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنه يحتاج إلى 162.4 مليون دولار لدعم حكومة تشاد في مساعدة 2.3 مليون شخص في حاجة ملحة للغذاء.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين سقطوا حتى اليوم في الاشتباكات الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان بنحو ألف قتيل، فضلًا عن أكثر من مليون نازح ولاجئ.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 17 مايو/ أيار، نداءً لجمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان ومئات آلاف آخرين فرّوا منه إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك 470 مليون دولار “لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان”.