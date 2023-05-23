أمجد فريد: ما يحدث في السودان حرب أهلية شاملة ومدمرة واتفاق الهدنة عبثي (فيديو)

وصف مستشار رئيس الحكومة السودانية السابق أمجد فريد، ما يحدث في السودان بأنه “حرب أهلية شاملة”، واعتبر أن أيّ تسمية أخرى هي تقليل مما يمر به السودان، كما وصف اتفاقيات الهدنة التي يُعلن عنها بأنها “عبثية”.

وقال فريد في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر أمس الاثنين، إن الوضع في الخرطوم وفي السودان عمومًا “لا يزال على ما هو عليه، ولم يتغير أي شيء منذ اندلاع هذه الحرب العبثية”.

ورأى فريد أن “محاولة تخفيف ما يجري داخل السودان وتسميته بأنه مجرد (اشتباكات) وليست حربًا هو أمر غير حقيقي، ما يحدث في السودان هو حرب أهلية شاملة، تقتل المدنيين، وتدمر بنية تحتية كانت أصلا منهارة، وألحقت آلاف الإصابات بالشعب، وأصابت الهوية السودانية في مقتل”.

وأوضح “على أرض الواقع لا يوجد أيّ انعكاس لما نسمع به من إعلان لوقف إطلاق نار أو إعلان عن اتفاقات تحدث في جدة، كل هذه النوايا الطيبة، هي في حقيقة الأمر لا تساعد في وقف الحرب أو تخفف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها السودانيون بشكل حقيقي”.

وأضاف “خطورة هذه التحركات والجهود أنها تمنح العالم إحساسًا بأن هناك أحدًا ما يفعل شيئًا ما لحل معضلة الحرب في السودان، وهذا أمر غير حقيقي”.

وأشار إلى أن “ما هو أكثر دلالة على عبثية اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في جدة، أنه تم الاتفاق قبله 6 مرات من وسطاء على وقف إطلاق النار، وكان القتال يحتدم بشكل أكبر بعدهما”، لافتًا إلى أنه لا يمكن وقف القتال بالسماح بالمزيد من القتال، وفقًا لقوله.

كما يرى فريد أنه لم تُناقَش أي قضايا حقيقية في إطار معالجة الأزمة، ولم يحدَّد لما سُمّي “آلية المراقبة” أيّ نوع من أنواع المحاسبة التي تترتب على ما يقع من مخالفات.

وانتقد مستشار رئيس الحكومة السابق المُهلة التي يعطيها الوسطاء قبيل بدء الهدنة، وقال “يعطوهم مهلة 48 ساعة قبل سريان الهدنة، لا يمكنك وقف القتال بالسماح بالمزيد من القتال”.

وأكد أن ما شهده من الوسطاء هو “الدعوة إلى توزيع مسؤولية الدم بين القبائل في تحديد مرتكبي الجرائم”، متهمًا قوات الدعم السريع بارتكاب هذه “الجرائم”، وقال “الدعم السريع ينهب البيوت ويغتصب النساء ويقتل الناس”.

وأضاف “ما شهدته في تقرير المبعوث الخاص بالأمم المتحدة أنه يتكلم عن الأطراف الحاملة للسلاح. لا يمكن أن تصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجبار الأطراف المتقاتلة على التوقف عن ارتكاب الانتهاكات بالسماح لها بالإفلات من العقاب والمسؤولية من الجرائم التي ارتكبوها”.