أحد مؤسسي حزب المستقبل التركي: كليجدار أوغلو يتبنى أسلوب اليمين المتطرف وأتوقع فشله (فيديو)

توقع عضو الهيئة التأسيسية في حزب المستقبل التركي المعارض خالد خوجة عدم نجاح أسلوب مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، باستخدام ورقة طرد اللاجئين السوريين في جذب المزيد من الأصوات له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، المنتظرة الأحد المقبل.

وأوضح خوجه في لقاء مع الجزيرة مباشر أن كليجدار أوغلو، وجد أن تكتيكات القوميين المتشددين مثل سنان أوغان قد نجحت في إقناع الناخبين الأتراك بالتصويت لهم خلال الجولة الأولى، وبالتالي حاول تبني نفس التكتيكات خلال الجولة الثانية.

وأضاف أن 4 من أعضاء حزب المستقبل قدموا استقالاتهم مؤخرا، مشيرا إلى أنهم كانوا قد انشقوا عن حزب العدالة والتنمية، مع أحمد داود أوغلو، وأسسوا حزب المستقبل معه، مرجحا أن يكون حزب العدالة والتنمية قد تواصل معهم وأقنعهم بالعودة إلى صفوفه.

وبخصوص تغيير كليجدار أوغلو، لأحد تعهداته السابقة لحزب المستقبل، وإعلان نيته إبعاد اللاجئين السوريين فورا إلى بلادهم عند فوزه، قال خوجه إن هذا بند واحد من بين عدة بنود ضمن الاتفاق الأوسع بين أعضاء الطاولة السداسية.

وأشار خوجه إلى أن هناك بنودا أخرى في الاتفاق تحدد صلاحيات الرئيس في حال فوز كليجدار أوغلو، وبنودا تفعل دور القضاء، ودور مؤسسات المجتمع المدني.

وقد أعلن سنان أوغان، المرشح الذي حل ثالثًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الاثنين، أنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال أوغان الذي حاز 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى “أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية”.

وحصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، ونال خصمه كمال كليجدار أوغلو 44.9%، أي بفارق 2.5 مليون صوت.