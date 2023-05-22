وزارة الداخلية الفرنسية تطلب تقييم معدل التغيب عن المدارس خلال عيد الفطر

تشهد فرنسا حالة من الجدل بعد أن طلبت وزارة الداخلية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سُجّل بمناسبة عيد الفطر”.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية في حُسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي”.

وأضافت أنه طُلب “تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في 21 أبريل/نيسان الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية”.

وأوضحت الوزيرة أنه “لم تُطلَب أي بيانات بالاسم او إحصائية في أي وقت من الأوقات”، قائلة إن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب عملا بديانتهم.

Non non pas du tout. Croyez-nous. — Veronique Perrot #FreeAssange (@servalan79) May 22, 2023

وطلبت الشرطة في تولوز، جنوب غربي البلاد، من رؤساء إدارات تعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر.

وعبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة.

وقالت منظمة (إس أو إس عنصرية) إن طلب الشرطة “يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.

وتساءلت “ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟”.

🔴Après le scandale du comptage par la police de l’absentéisme le jour de l’Aïd-el-Fitr, le ministère de l'@Interieur_Gouv se justifie en assumant et en se moquant du monde ! #Toulouse #aidelfitr Notre communiqué 👇 pic.twitter.com/v6R7dCMslW — SOS Racisme – #NonAuRacisme (@SOS_Racisme) May 21, 2023

بدوره، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، وشدد على أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطة”.

Communiqué de presse le 20 mai 2023 https://t.co/JPRzRGCVnm — Umf (Union des Mosquées de France) (@UmfOfficiel) May 20, 2023

وقبل أيام، أثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجدل بعد تصريحه بأن “الإرهاب الإسلامي السنّي” هو أبرز تهديد لبلاده ولأوربا.