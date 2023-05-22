عراك بالأيدي في برلمان كردستان العراق بسبب قانون الانتخابات (فيديو)

نشب عراك بالأيدي، صباح الاثنين، بين عدد من أعضاء برلمان كردستان العراق، خلال جلسة مخصصة لتفعيل عمل المفوضية المستقلة للانتخابات.

وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف اشتعل بين أعضاء كتلتي الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على تفعيل عمل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في نهاية عام 2023.

ويسعى الاتحاد الوطني إلى تأجيل الانتخابات حتى تتوصل كافة الأطراف السياسية في إقليم كردستان العراق إلى اتفاق سياسي.

وكانت الأمم المتحدة والبعثات الدولية والقنصليات العامة في إقليم كردستان العراق، قد دعت إلى الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، واعدة السلطات في كردستان بتقديم الدعم والمساندة لها لإتمام عملية الانتخابات العامة.

وفي 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن “وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية”.

وينتظر إقليم كردستان إجراء انتخابات للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية تدفع إلى تأجليها.

وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو/ أيار 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقًا لقرار انتخاب “المجلس الوطني الكردستاني” الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.

ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.