خالد عمر: أنصار البشير أشعلوا الحرب في السودان و”اتفاق جدة” خطوة مهمة في طريق وقفها (فيديو)

اتهم خالد عمر الناطق باسم العملية السياسية في السودان أنصار النظام السابق -نظام عمر البشير- والمجموعات المنتمية له بإشعال الحرب الدائرة الآن في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف عمر خلال مشاركته، الأحد، في برنامج “المسائية” الذي يذاع عبر شاشة الجزيرة مباشر: “أنصار النظام السابق هم من يذكون الصراع الدائر”، مؤكدًا أنهم أشعلوا هذه الحرب ظنًا منهم أنها ستكون قصيرة، يعقبها خلق أوضاع سياسية جديدة في السودان”.

وأشار عمر إلى أن هذه الحرب لن تكون قصيرة، والواقع يكشف أن الاقتتال يتصاعد، وسيكون له أبعاد إقليمية تتجاوز حدود السودان، كما أنه سيؤدي إلى تمزق البلاد وتحولها إلى دويلات، ما لم تتوقف.

واعتبر عمر أن “اتفاق جدة” لوقف إطلاق النار خطوة مهمة للأمام في طريق إيقاف الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.

– ما تم في #جدة خطوة حقيقية للأمام ونأمل أن تطبق الهدنة بصورة أفضل من سابقاتها بوجود آليات الرقابة المتفق عليها. هذة الحرب اذا لم تتوقف فوراً فستكون مرشحة للإمتداد إلى أشكال لا يمكن احتواءها وستؤدي إلى تمزيق #السودان لذلك نعمل من أجل الايقاف الفوري لها. – هذه الحرب لا يمكن أن… pic.twitter.com/UmnWHw55hQ — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) May 21, 2023

وفي وقت سابق الأحد، رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بتوقيع اتفاق “وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية” بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

وشددت الحرية والتغيير، في بيان، على ضرورة “انتهاج مسار الحل السياسي السلمي كطريق أوحد”، كما أعربت عن أملها أن يشكل الاتفاق “خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة”.

وليل السبت-الأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلًا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

وقالت السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في مدينة جدة، من جانب ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق البيان ذاته.

النص الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الموقعة في مدينة جدة https://t.co/sjjMR4wD6y pic.twitter.com/HFIU9wMRav — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 20, 2023

وأضاف البلدان: “يظل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، ساري المفعول لمدة 7 أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين”.

وأكد طرفا النزاع السوداني لممثلي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية “التزامهما بعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال فترة ما قبل بدء وقف إطلاق النار”، وفق البيان المشترك.

ونوهت السعودية والولايات المتحدة إلى أنه “من المعروف أن الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي لم يتم العمل به”.

وكشف البلدان أنه ستكون هناك “آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دوليًا من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية”.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يؤكد حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/Uuul9W4jAD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 20, 2023

وأكد البلدان على استمرار محادثات طرفي النزاع بالقول “من المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين”، دون تحديد موعد بشأن انطلاقها.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا المعارك في السودان بلغ 705 قتلى و5287 جريحًا، بينهم 203 قتلى و3254 جريحًا في ولاية الخرطوم.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي البلاد وغربيها.

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح بدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند رئيس في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.