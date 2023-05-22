حميدتي في تسجيل صوتي: قواتنا لن تتراجع حتى تنهي “انقلاب” الجيش (شاهد)

نفى قائد قوات “الدعم السريع” في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” وجود عداء بين قواته وجيش البلاد، معتبرا أن “الحرب فُرضت” عليهم.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي، اليوم الاثنين “نؤكد حرصنا على سلامة بلادنا وشعبنا وأن الحرب الحالية فرضت علينا”.

ونشرت صفحة “الدعم السريع” عبر “تويتر” الرسالة الصوتية غير أنه لم يتضح موعد تسجيلها، ولم يصدر الجيش السوداني تعليقا فوريا بشأنها حتى الآن.

رسائل لجماهير شعبنا العظيم ولأشاوس قوات الدعم السريع pic.twitter.com/8NBgaPthLI — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 22, 2023

وأضاف حميدتي “قادة النظام البائد المتطرف مع قادة الانقلاب خططوا لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي بالسودان”.

وتابع “نؤكد أن قوات الدعم السريع ليس لها عداء مع قوات الشعب المسلحة وأن المشكلة الأساسية مع الذين اختطفوا قرار القوات المسلحة”.

وشدد على “تمسك الدعم السريع باستعادة التحول الديمقراطي وإنهاء الحلقة الشريرة التي دمرت السودان”.

وقال حميدتي “نحن لن نتراجع إلا بانهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي”.

ووجه قائد “الدعم السريع” رسالة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قائلاً: “جميع قراراتك لا تسمن ولا تغني من جوع”.

ومؤخرا، أصدر البرهان قرارات من ضمنها إقالة حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وعين مالك عقار بدلا منه.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات عدة بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وليل السبت/ الأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء اليوم الإثنين، على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.