تونس.. وقفة احتجاجية ضد استدعاء صحفيَّين للتحقيق (فيديو)

شارك عشرات الصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر أمني بالعاصمة تونس، احتجاجًا على استدعاء زميلين لهما للتحقيق على خلفية شكوى منهما رفعتها نقابة أمنية.

جاءت الوقفة استجابة لدعوة وجهتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمت أمام مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (فرقة أمنية).

وذكرت النقابة في بيان، أن الدعوة إلى الاحتجاج جاءت بعد استدعاء الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الصحفيَّين براديو موزاييك، إلياس الغربي، وهيثم المكي للبحث في قضية رفعتها عليهما نقابة أمنية (لم تسمّها) على خلفية تناولهما موضوعًا ضمن برنامج إذاعي يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية.

وردد المحتجون هتافات منها “حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت) والحرية الحرية.. للصحافة التونسية، ولا خوف لا رعب.. الحرية ملك الشعب”.

وفي كلمة خلال الوقفة، قال الصحفي زياد الهاني: جئنا للتضامن مع أنفسنا ومع كل زملائنا الذين يحاكمون خارج إطار المرسوم 115 (الذي ينظم المهنة في البلاد).

وأضاف: “ليس هناك أحد فوق القانون، ومن يسيء استخدام سلاح الإعلام فإن هناك قانون خاص بجرائم الصحافة يحاكم ضمنه.. نحن نقف ضد الآلة التي تريد تركيز الاستبداد”.

ووفق تلفزيون نسمة المحلي (وهو هيئة خاصة)، فقد رفعت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي الأربعاء، قضية ضد الصحفيَّين المكي والغربي بتهم الثلب وهتك الأعراض وترويج إشاعات مسيئة لشرف ومهنة قوات الأمن الداخلي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ووردت في المادة 24 من المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى السَّجن 5 سنوات.