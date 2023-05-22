الانتخابات التركية.. مليون و153 ألفا يصوتون بالخارج في الجولة الثانية خلال يومين (فيديو)

بلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مليونًا و153 ألفًا و842، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج صباح أول أمس السبت.

ويواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن مليونا و99 ألفا و841 ناخبا مغتربا أدلوا بأصواتهم حتى الآن في الممثليات الخارجية، كما صوّت 54 ألفا في المعابر الحدودية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في الممثليات الخارجية لغاية 24 مايو/ أيار الجاري، وأن تستمر في المعابر الحدودية حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو.





وشهدت تركيا في 14 مايو الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، في حين نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي أكثر من 64 مليون ناخب، وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 88.92% حيث صوّت 53 مليونا و993 ألفا و355 مقترعا.

أما الأتراك في الخارج فصوّت منهم مليون و768 ألفا و90 شخصا، بنسبة 53.20%.