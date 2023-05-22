إدانة أممية ورسالة من أردوغان لواشنطن.. الاعتداء على البيت التركي في نيويورك (فيديو)

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بضبط “الإرهابي” الذي هاجم البيت التركي في نيويورك بسرعة و”القيام بما هو ضروري”، وفق قوله.

وخلال مشاركته في فعالية شعبية بمركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول، اليوم الاثنين، خاطب أردوغان المسؤولين الأمريكيين، قائلا “البيت التركي أمانة لديكم، ويتعين عليكم العثور بسرعة على الإرهابي الذي قام بتحطيم زجاجه، والقيام بما هو ضروري”.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وكالة الأناضول مقطعا مصورا التقطته كاميرا مراقبة، يُظهر الاعتداء الذي تعرّض له البيت التركي في نيويورك.

ويظهر في المقطع اقتراب شخص من البيت التركي وهو يرتدي قبعة وثيابا سوداء، ويحمل في يده قضيبا حديديا.

وينتظر المعتدي برهة من الزمن وراء سيارة مركونة أمام البيت التركي، ليقوم بشكل فجائي بتحطيم زجاج المبنى بالقضيب الحديدي، ويبيّن المقطع أن الاعتداء حصل من شخص واحد.

وأعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أن الاعتداء الذي تعرّض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجيا في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد طالب السلطات الأمريكية بتحديد هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي في نيويورك بأسرع وقت، وتوفير الحماية اللازمة للممثليات الدبلوماسية التركية على أراضيها.

إدانة أممية

وأدان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق الاعتداء على البيت التركي الذي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها، في رد خطي على وكالة الأناضول.

وقال حق “ندين جميع الاعتداءات على الممثليات الدبلوماسية، وننتظر من السلطات المعنية بمدينة نيويورك إجراء تحقيق شامل بشأن الحادث”.