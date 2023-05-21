للمرة الثانية منذ تولي منصبه.. بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتُعَد هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

وقال بن غفير أثناء الاقتحام “هذا هو المكان الأهم لشعب إسرائيل، ولن تساعد تهديدات حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، فنحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل”، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحًا عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشر أفراد من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم القدسي، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول الشبان، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشددة. pic.twitter.com/iCG9EaiRKD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

لعب بالنار

بدوره، علّق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على اقتحام بن غفير ساحات الأقصى، ووصفه بالاعتداء السافر محذّرًا من “تداعيات خطيرة”.

وأضاف أن محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد.

وأكد أبو ردينة أن دخول المتطرف بن غفير ساحات المسجد الأقصى في ساعة مبكرة مثل اللصوص لن يغيّر من الواقع، ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه.

وأشار إلى أن ما جرى اليوم خطير، ويستدعي من المجتمع الدولي -وتحديدًا الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس- التحرك الفوري “لأن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار، وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد عقباها، ستطال الجميع”.

أكثر من 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/G4pPpnQzju — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023

تصعيد خطير

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام، وقالت في بيان إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطير ومرفوض، ويُمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد البيان أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأحادية من توسع استيطاني واقتحامات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد، وتُمثل اتجاهًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورًا.

وشدّد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد #الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح اليوم وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/9d43re9Nwh — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 21, 2023

ذروة الحرب الدينية

في السياق، حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من أن “استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، سيقود إلى اشعال المنطقة والعالم، ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية”.

وأضاف في بيان أن هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي، مطالبًا بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الأقصى.