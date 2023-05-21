“لدفع العلاقات الثنائية وتنميتها”.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البحريني ونظيره الإسرائيلي

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، تحدث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن الاتصال شهد “استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وإسرائيل، وسبل تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح المتبادلة”.

وأشار البيان إلى “بحث الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية”.

اتصال هاتفي بين سعادة وزير الخارجية ووزير خارجية دولة إسرائيلhttps://t.co/rpiDnZN9eK pic.twitter.com/ny8sIh3lm7 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) May 21, 2023

وفي 2020، وقّعت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.