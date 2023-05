فورين بوليسي: فوز أردوغان بولاية جديدة قد يعني 5 سنوات أخرى من الصداع لأمريكا والناتو

في سياق الحملة التي شنتها صحف غربية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصفت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أخيرًا في بلاده بأنها كانت “حرة ولكن غير نزيهة”.

وأضافت المجلة “أداء أردوغان القوي في الجولة الأولى قد يعني خمس سنوات أخرى من الصداع لواشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وعزت المجلة، في المقال الذي كتبته إيما أشفورد بمشاركة ماثيو كرونيغ، عدم قدرة المعارضة على حسم الانتخابات من جولتها الأولى إلى ضعف مرشحها كمال كليجدار أوغلو، وعدم تمتعه بالشخصية الجديدة القادرة على منافسة أردوغان وتقديم البديل لغالبية الشباب التركي.

وأشارت المجلة إلى أن وجود الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش في السجن، ربما يكون أحد الأسباب التي قللت من فرص المعارضة في تشكيل جبهة قوية خلال الجولة الأولى من السباق الانتخابي.

جدير بالذكر أن دميرطاش تم توقيفه عام 2016، في إطار اتهامات بالإرهاب وأحداث الشغب التي وقعت خلال الأيام من 6 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بمشاركة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “تنظيمًا إرهابيًّا”.

What Does Turkey’s Election Mean for the World? – Erdogan’s strong first-round showing could mean five more years of headaches for Washington and NATO. https://t.co/kPmNfqnJS7 @ForeignPolicy

— MT77W (@MT77W) May 20, 2023