حاولت تفادي مخالفة مرورية.. اتهام وزيرة الداخلية البريطانية بمحاولة الحصول على معاملة تفضيلية

قالت وسائل إعلام بريطانية إن وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد قيادتها السيارة بسرعة زائدة.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن الوزيرة، التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من سائقي سيارات عدة، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.

وتطالب المعارضة بفتح تحقيق بالقضية، قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

ويحظر على الوزراء في بريطانيا استغلال موظفي الحكومة لمساعدتهم في أمورهم الشخصية.

وردًا على سؤال عن القضية، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في اليابان إنه “لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث”.

وأضاف سوناك أنه لم يتحدث مع سويلا بشأن القضية، وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق إن رئيس الوزراء لا يزال يثق في الوزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للمتحدث باسم الوزيرة أنها اعترفت “بقيادة السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي، وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.

وواجه تعيين سويلا برافرمان، 43 عامًا، انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.

وأثار خطاب سويلا المتشدد بشأن الأمن والهجرة وجهودها لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء “بوقف قوارب” المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، الانتقادات والجدل في بريطانيا.